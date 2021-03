Enel anuncia corte de luz en Lima y Callao este 15 y 16 de marzo

Asoc. Pobl. Zona Tacna Gramadales, Mz. G, H, H1, H2, I, J, M, M2, M; Asoc. de Prop. Bellavista los Gramadales, Mz. A, B, D, F, G, L, LL, Ñ; asentamiento humano Cerrito La Libertad Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, K; asentamiento humano Los claveles Mz. B, C, D, E; AHM Los jardines del norte Mz. A, B, C, D, E, F, AHM Cerrito San Juan Mz. A, B, E, F, H; asentamiento humano Padre eterno Mz. A, B, C; AHM Virgen de Guadalupe, Mz. A, B, C, D, I; asentamiento humano Hermozo Huascarán Mz. I, J; Proy Integral Cerro Mellizo Mz. G, I, J; asentamiento humano Bellavista Mz. A, D, F, K, I, L, LL, M, Ñ, O; CP. Pobl. R El Bosque Mz. A, B, C.