Cusco: intervienen a seis mujeres que ejercían la prostitución clandestina

Efectivos del orden del Escuadrón Verde–Grupo Terna y agentes de diferentes comisarías, intervinieron este sábado 13 de marzo a seis mujeres que se dedicaban a la prostitución clandestina y que ofrecían sus servicios por redes sociales y anuncios de periódicos.

Un primer operativo se realizó al medio día en el hospedaje Sol Andino, ubicado en la avenida Ejército del distrito de Santiago. En el lugar se intervino a M. H. H. (34).

Quedó en calidad de detenida por incumplir las medidas sanitarias y por el presunto delito contra el patrimonio, al tener entre sus pertenencias un equipo celular reportado como robado.

Horas más tarde, los custodios ingresaron al hospedaje Casa Blanca, en la calle Garcilaso del distrito de San Sebastián, ahí encontraron a K. D. H. P. (32) y a L. S. G. V. (38). Ambas fueron puestas a disposición de la comisaría de San Sebastián.

El último operativo se realizó a las 10.00 p. m. en el distrito de Wanchaq, donde en un minidepartamento con tres habitaciones se halló a tres mujeres, S. G. H. (21), S. K. M. C. (20) y C. J. V. C. (32).

Las autoridades informaron que todos los ambientes intervenidos no contaban con las mínimas condiciones de bioseguridad ni salubridad.