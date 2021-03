A partir de este lunes 15 de marzo, Lima Metropolitana pasó a nivel de alerta muy alto y con ello se flexibilizaron las restricciones. En ese sentido, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, se mostró en desacuerdo con esta decisión.

Indicó que en la capital no hay suficientes camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) ni la cantidad necesaria de oxígeno para afrontar la emergencia sanitaria.

“No estamos de acuerdo con que Lima haya pasado a un nivel de alerta muy alto. Hay indicadores que nos dicen que no hay suficientes camas UCI, no hay condiciones para la hospitalización adecuada . Todavía hay gente esperando en sillas de ruedas, en las puertas de los hospitales sin lograr atención o que se quedan en sus domicilios porque saben que no logran ni siquiera la asesoría telefónica”, mencionó en diálogo con Canal N.

En esa línea, La Rosa agregó que no hay que bajar la guardia y que se deben mantener las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso de mascarilla de manera correcta; así como el distanciamiento social.

“En otros países están en tercera ola. (...) Yo quiero hacer un llamado, a través de ustedes, a la reflexión. Tenemos que redoblar esfuerzos para que la pandemia no siga creciendo y cobrando vidas”, comentó.

La decana del Colegio de Enfermeros también reveló que desde el inicio de la pandemia, un total de 130 profesionales fallecieron y actualmente 46 se encuentran en UCI.

A nivel nacional, 1 238 501 personas se han infectado y a 43.880 han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus. Estas cifras corresponden al registro de la Sala Situacional del Ministerio de Salud.