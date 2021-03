Denuncian que hospital Cayetano no entrega cuerpo de hombre hace cinco días

Un hombre identificado como Santos David Celis Cortez denunció que el Hospital Cayetano Heredia no entrega el cuerpo de su padre hace cinco días. De acuerdo con sus declaraciones a La República, su progenitor, Juan Celis Romero, falleció a causa de un accidente de tránsito el último lunes 8 de marzo.

“El lunes falleció mi padre. Desde ese día, me han dicho que no quieren retirar el cuerpo porque tengo que pagar del hospital. Por eso fraccione la deuda. Luego, me comentaron que me faltaba un documento. Al día siguiente, otra vez otro. Así no se ha podido completar”, indicó.

El familiar mencionó que se acercó con un efectivo policial a retirar el cuerpo; sin embargo, le dijeron que “el día lunes atenderían”. “Así no es. Incluso, el señor que cometió la falta no se ha hecho cargo de nada. Se burla de nosotros. Yo he asumido toda la deuda solo del hospital y ahora no puedo derivar el cuerpo de mi padre”, aseveró.

El hombre relató que los médicos del nosocomio tampoco remitieron el documento de necropsia. “Cuando uno fallece por accidente de tránsito, el doctor de Emergencia debe comunicar a la Policía para que firmen y lo manden a la Morgue Central. Esto, para que se realice una necropsia y se proceda. Sin embargo, esto no ha sido remitido por el doctor”, aseguró.

“He ido con el director y me dijo que ‘nadie quería hacerse cargo e hizo un documento para la Policía. Esto, recién el día viernes 12″, añadió. El joven insistió en que la oficina no quiso atender el retiro de cadáver pese a que acudió con un efectivo policial.

Por otro lado, el denunciante Celis Cortez manifestó que la comisaría de Pro dejó libre a la persona que ocasionó la muerte de su padre pese a que el conductor no contaba con SOAT y tenía antecedentes .