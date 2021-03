Congreso aprueba reforma que reconoce como derecho el acceso a internet

El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental el acceso a internet. Esto permitiría que el Estado garantice la conectividad para los peruanos, especialmente para la educación y zonas rurales.

Así se estableció este jueves 11 de marzo. La decisión final dependerá de la segunda votación que efectuará el próximo Parlamento.

“Para garantizar un internet libre y abierto se requiere de un marco normativo que garantice que no existan barreras arbitrarias o irrazonables que impidan, restrinjan, bloqueen o limiten el acceso a internet, a la información y contenidos”, se lee en el proyecto de ley aprobado, el mismo que fue presentado en el 2018.

Esto no significa que el internet vaya a ser gratuito , según explicó Dilmar Villena, de la ONG Hiperderecho, durante una transmisión en redes sociales. “Ahora el Estado debe garantizar infraestructura, promover la inversión para ejercer el derecho a la conectividad. Que esté en la Constitución ya lo hace un derecho exigible”, precisó.

“Si el acceso a internet no es un derecho fundamental, la infraestructura se va a desarrollar en tanto haya privados interesados en ello y estos privados saquen un rédito económico. Pero, si reconocemos que es un derecho, se genera la obligación de que si no hay privados interesados, el Estado tendría que invertir para llevar internet para zonas que no son rentables. Por ejemplo, en la Amazonía”, añadió el especialista.

Por otra parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, celebró la decisión adoptada a través de su cuenta de Twitter. “La falta de conectividad limita el acceso a derechos como educación, trabajo, y profundiza desigualdades en pandemia. Por eso, es un avance que en el Pleno hayamos aprobado en primera votación la reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental el acceso a internet”, señaló.