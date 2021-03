Arequipa: niño necesita apoyo urgente para resonancia magnética

El pequeño Reymer de cuatro años lucha por su vida. El pasado 8 de marzo, fue atropellado en el sector de Secocha en Camaná. Desde ese entonces, se encuentra internado y fue transferido al Hospital Goyeneche en Arequipa. Su estado es crítico y se necesita una resonancia magnética para determinar el tratamiento que recibirá.

Gloria San Miguel, madre del menor, señaló que el responsable del accidente sería el taxista Rosel Celso Pacheco. De acuerdo a su testimonio, este atropelló al menor y no quiso responsabilizarse. Por el contrario, la habría condicionado para que no denuncie estos hechos ante la Policía.

“¿Por qué usted ha avisado a la Policía? Yo quería ayudarle con algo”, habría señalado el taxista, según las declaraciones de la madre.

Tras el accidente, Gloria denunció el caso ante efectivos policiales de Secocha. Sin embargo, contó que el conductor fue liberado a las pocas horas y no entregó ningún tipo de apoyo económico al menor. “No quiere asumir su responsabilidad, no quiere hacerse cargo”, lamentó.

Luego, Reymer fue trasladado hacia la ciudad de Arequipa debido a su estado crítico. Su madre contó que el pequeño se queja de dolor y no siente sus piernas. Ella solicitó apoyo debido a que médicos le informaron que algunos gastos médicos no son cubiertos por el SOAT y no recibió asesoría sobre ello.

Gloria contó que es madre soltera y no posee recursos económicos. Solicitó apoyo para el pequeño Reymer, quien debe ser evaluado lo ante posible. Agregó que el Hospital Goyeneche no cuenta con este servicio médico por lo que debe buscarlo de forma particular. “Primero debo traer (la resonancia magnética). Me están pidiendo eso para saber qué daño tiene”, señaló.

Si usted desea apoyar puede comunicarse al 980 687 279, teléfono de la madre. Así también, ofrecer apoyo para sus otros dos hijos de 7 años y una bebé de ocho meses.