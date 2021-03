VES: joven acampa afuera de hospital a la espera de su madre con COVID-19

El dolor de una despedida abrupta. Médicos del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador le pidieron a una joven que prepare una carta de adiós para su madre, quien se encuentra internada en el centro de salud por un cuadro grave de COVID-19 sin esperanza de hallar una cama UCI, según señaló la hija.

En declaraciones a Latina, Francois contó que su progenitora ingresó al nosocomio hace 10 días y que, ante las pocas noticias que recibían, decidió aguardar fuera del hospital para recibir mayor información sobre su estado .

“El miércoles (...) vi a mi mamá echada, me habló con sus cinco sentidos. Me dijo: ‘Hija, anda a casa tranquila que estoy haciendo mi tratamiento, cuando quiera voy a salir’. Eso me dijo mi mamá y me prometió. Yo le dije: ‘Mamá, yo te voy a esperar todos los días afuera porque tú vas a salir’”, detalló.

Este miércoles 10 de marzo, la hija de la paciente señaló que le informaron que su madre solo satura 50% de oxígeno, lo que revela una hipoxia severa.

“No pienses que tus hijos te hemos olvidado”, señaló la joven que aguarda por la recuperación de su madre y dejó provisionalmente su casa en San Juan de Miraflores. “No me dicen nada de la cama UCI”, reiteró entre lágrimas.

Además, refirió que ante el pedido de los médicos, sus hermanos y ella prepararon una misiva a su madre a fin de alentarle a recuperarse de la enfermedad.

Derecho a recibir información

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) afirmó que los establecimientos de salud públicos y privados tienen la obligación de informar diariamente a las familias sobre el estado de sus pacientes, sean o no diagnosticados con COVID-19.