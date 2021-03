Vecinos de Jesús María cuestionan proyecto de remodelación del Campo de Marte

Los vecinos de Jesús María exigen que se cumpla la ley 16979 que declara al Campo de Marte como área verde intangible, prohíbe juegos recreativos, exposiciones y ventas de productos comerciales e industriales, así como toda construcción que reduzca o afecte su área y la perspectiva de su belleza urbana. También demandan el respeto al derecho de la población a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Refieren que están luchando desde el año 2019 y que este es el segundo intento para transformar el Campo de Marte, esta vez con un proyecto que consideran ilegal debido a que la resolución emitida por el Ministerio de Cultura autoriza la ejecución de dicho proyecto a un ente que no es el administrador legal del parque metropolitano.

Ante esta resolución publicada en diciembre de 2020, pero de la que se enteraron recién en febrero del 2021, enviaron un memorial con más de 700 firmas al alcalde de Lima Jorge Muñoz para que se manifieste al respecto.

En el documento señalan que el proyecto de la Municipalidad de Jesús María “Rehabilitación y acondicionamiento del Campo de Marte’ evidencia que la intangibilidad se vería afectada con la construcción de obras que reducen sus áreas y eliminarían parte del arbolado.

Entre esas obras, mencionan una laguna, piletas en la entrada, vías internas, baños, áreas de juego, colocación de puertas, además una planta de tratamiento y la instalación de puestos de ventas “con ruedas”.

También precisan que el Reglamento Nacional de Edificaciones sobre Bienes Culturales Inmuebles establece que en las áreas urbanas monumentales no se deberán introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos. Además, deben conservarse especies arbóreas existentes y áreas de protección paisajística y ecológica general.

Tres voces

La República conversó con tres vecinas de Jesús María sobre esta situación y también respecto al memorial que dirigieron al alcalde Jorge Muñoz el 2 de marzo último.

Sandra Roca Zela pidió al burgomaestre limeño que se manifieste, que dé una respuesta formal a este documento y tome en cuenta la ley 16979.

“Los vecinos no estamos en contra de intervenir el Campo de Marte, que se ha visto afectado por el paso del tiempo, pero este proyecto no busca recuperarlo, sino convertirlo en otra cosa. Un proyecto que empezó costando 5 millones, subió a 15 y ahora está en más de 19 millones de soles, de los cuales 18 son fierro, concreto y cemento”, anotó Roca Zela tras indicar que este plan no fue consultado a la comunidad.

“Nosotros somos democráticos. Encantados de que se haga algo para remozar el Campo de Marte, pero no para convertirlo en algo que no es. No se está honrando el patrimonio ni la historia del Campo de Marte. Por todos lados lo único que se está haciendo es pisotear un espacio que todos debemos respetar”, agregó.

Por su parte, Clara Chiesa insistió en que la resolución del Ministerio de Cultura que aprueba el proyecto y autoriza su ejecución es nula.

“Deviene en nula no solo porque la Municipalidad de Jesús María no es administradora legal del Campo de Marte, sino porque establecen intervenciones que no están establecidas en el Reglamento de Edificaciones sobre Bienes Culturales”, mencionó.

Ellas alegaron que este proyecto también incumple otras leyes y normas que determinan su protección. Nombraron la ordenanza n.° 523 que lo considera un parque metropolitano bajo administración legal de la Municipalidad de Lima.

También la Resolución Jefatural n.° 509-INC y las resoluciones directorales 173 y 193 que lo declaran ambiente urbano monumental intangible. Así como la ley n.° 27446 del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, ya que el plan remueve, altera áreas verdes y pone en riesgo los árboles existentes, lo que desprotege la flora y fauna del parque (aves).

“Los vecinos esperamos que se respeten las leyes, que el Ministerio de Cultura proteja los monumentos patrimoniales y que la Municipalidad de Lima no permita la desaparición del Campo de Marte”, fue el reclamo que hizo Patricia de las Casas sobre uno de los pocos pulmones verdes de Lima.