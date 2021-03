Tacna: Fiscalía solicita detención preliminar de hermano de ex presidente Vizcarra

La Fiscalía ha pedido la detención domiciliaria contra César Vizcarra Cornejo, hermano mayor del ex presidente Martin Vizcarra. Este es investigado por el delito de peculado doloso por apropiación. El empresario de 65 años habría simulado un alquiler de maquinaria a la Municipalidad de Ilabaya en 2018, que dicho sea de paso, cobro más de seis millones de soles de recursos públicos.

El ex alcalde de Ilabaya, Luis Cerrato y otros ex funcionarios también están envueltos en la investigación por la presunta organización criminal “Los Saqueadores de Ilabaya”. En ese sentido, la fiscal anticorrupción Ludwing Flores, ha pedido comparecencia con restricciones para Leonidas Lucio Mamani, Carolina Pérez Choque, Marco Sayra Salamanca, entre otros investigados. Asimismo, la prisión preventiva para Luis Arocutipa, quien se desempaña como el ex gerente administración de la comuna ilabeña. Él es acusado de la apropiación de 2 millones de soles correspondiente al pago de una deuda con trabajadores municipales en 2018, cuyos pagos figuran cancelados, pero los fondos fueron destinados para otros fines.

El documento fiscal también dispone una citación para ex mandatario Martin Vizcarra Cornejo. Al ser una segunda citación, si no concurre será conducido por la Policía.

La empresa de los hermanos Vizcarra fue fundada en los años 90. En ese tiempo alquilaba maquinaria a empresas mineras. En el 2003 formó un consorcio con Obrainsa, una de las empresas que integraba “El club de la construcción”.