Surco: intervienen mototaxi que había sido robada hace 5 días en SJM

Agentes del Serenazgo de Surco y la Policía Nacional hallaron una mototaxi que había sido robada en San Juan de Miraflores cinco días antes.

Las cámaras de seguridad del distrito detectaron el vehículo rojo mal estacionado en la cuadra 4 del jirón Juan Pazos. Los efectivos verificaron su placa (8943-7B) y confirmaron que figuraba como robada.

El conductor no supo explicar la procedencia de la unidad y, en un principio, dijo solo ser un mecánico que la estaba revisando; sin embargo, no se le encontró ningún tipo de herramienta. Él fue identificado como Edson Roberto Carlos Enrique La Torre Miranda (35).

“El intervenido quiso que lo enmarrocaran con las manos adelante, pero por precaución, el policía lo hizo llevando sus manos hacia atrás. Fueron ellos quienes corroboraron que era robada la mototaxi cuando colocaron la placa en su sistema”, contó Christopher Gutiérrez, sereno GIR de Surco.

El conductor y la mototaxi fueron conducidos a la División de Investigación de Robo de Vehículos (Dirove) Lima Sur de la Policía Nacional. Según la Sunarp, los verdaderos dueños de la unidad robada son Erla Rojas Magallanes e Ismael Vergara Bravo.

Esta no es la única vez que recuperan un vehículo robado en Surco. En diciembre del 2020, el Serenazgo halló un carro abandonado en la cuadra 89 de la avenida prolongación Paseo de la República. Los ladrones no se llevaron sus autopartes. La Policía estima que lo dejaron porque el chofer no pudo pagar la extorsión para recuperarlo y por su precariedad.