Jaime Cillóniz podría enfrentar cargos por violencia contra la mujer

La denuncia realizada por la actriz Danna Ben Haim contra Jaime Cillóniz Yngunza, por el delito de intento de secuestro fue archivada por la fiscalía. Debido a esta decisión, el expresentador de televisión no tendrá que afrontar investigación y no será privado de su libertad .

La acusación se realizó luego de que el día 12 de enero de 2021 la encargada de darle vida a Betty en la teleserie De Vuelta al Barrio fue retenida en el ascensor del edificio donde vive Cillóniz en el distrito de Miraflores.

El abogado del acusado, Mario Arribas, explicó que a pesar de la decisión del Ministerio Público, las fiscalías provinciales especializadas en violencia contra la mujer podrían iniciar acciones legales en el caso de haber incurrido en daños psicológicos

Prueba toxicológica da positivo

El programa Magaly TV La firme tuvo acceso al documento de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, en donde se puede observar el resultado del examen toxicológico al cual fue sometido Cillóniz Yngunza.

El resultado fue positivo para benzodiacepinas y cocaína. Además, el dosaje etílico señaló presencia de 1,45 g de alcohol por litro de sangre. Es decir, que se encontraba drogado y en estado de ebriedad cuando retuvo a la actriz Danna Ben Haim en el ascensor de la que era su vivienda.

En todo momento el sujeto de 59 años negó haber consumido dichas sustancias y señaló que el resultado de dicho examen estaba en un error. Su abogado lo corrigió y le hizo ver que no hay error posible en ese documento.

Hasta el momento Danna Ben Haim indicó que ella ni su abogado han recibido notificación sobre el caso. “La verdad es que no me han notificado a mí ni a mi abogado. No te puedo comentar nada más, no me ha llegado alguna información” declaró a los medios.