Gerente de Educación estima que se necesitan 80 mil tablets en Arequipa

A solo cuatro días de que inicien las clases en el sector público, recién el gobernador regional Elmer Cáceres, mostró su intención de adquirir tabletas para los menores que no cuenten con dispositivos tecnológicos en la región. “Yo estaba pensando de que el gobierno iba ser una compra de millones de tablets, pero si no se da, vamos a comprarlas”, sostuvo.

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, estimó que en total necesitarían 80 mil aparatos para que alumnos de zonas rurales y sin conectividad no tengan inconvenientes para estudiar por la vía remota. Al momento llegaron cerca de 10 mil equipos. El número de escolares que no tienen ningún medio de acceso al programa “Aprendo en casa” suman 5.648 en la región Arequipa, según cifras oficiales de la Gerencia Regional de Educación. Mientras que lo que no tienen ningún tipo de acompañamiento llegan a los 7302 y con carpeta de recuperación son 30530 menores.

Mientras que el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Arequipa Norte, Benjamín Dueñas, sostuvo que por su parte están haciendo lo posible para contactar entre 200 a 300 escolares de los distritos de Cerro Colorado, Yura y Cayma. Sostuvo que este año se matricularon cerca de 72 mil escolares, 2 mil más que el año 2020.

En cuanto a tablets resaltó que necesitarían cerca del 10% de total del alumnado, es decir alrededor de 7 mil equipos.

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, arriba hoy a la ciudad de Arequipa. Entre sus actividades estará juramentar al comité multisectorial para el buen inicio del año escolar en las instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa.