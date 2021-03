Arequipa: hospitalizaciones y muertes bajan, pero camas UCI siguen repletas

La nueva cepa británica no solo sería más transmisible puede entre 30% a 70% más letal que la COVID-19 original, según las investigaciones científicas del gobierno del reino Unido, publicadas por el New York Times días atrás. La aparición de estas variantes podría ser la causa de que pese a que bajaron los hospitalizados aún no se liberen las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los principales hospitales COVID-19 de Arequipa.

“Lo que sí aumentó es la demanda de unidades críticas. Estamos al 100% de camas UCI ocupadas porque la gran mayoría de casos que vienen son para hospitalizados, que rápidamente evolucionan a un cuadro en el que requieren ventilador mecánico”, describe Marianela Ruiz Caro, jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, sobre la situación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (HCASE).

Esto pese a que se han reducido las hospitalizaciones y muertes en el HCASE. En este nosocomio se hospitalizan un promedio de 17 por día cuando en febrero se llegaba a hospitalizar entre 32 a 36 pacientes infectados. Igualmente las muertes son entre 7 a 8, cuando en febrero tuvieron un pico de 18 pérdidas.

Ruiz explica que probablemente el virus “es más letal y con capacidad de producir mayor daño en el organismo”. Explicó que antes de 100 casos que acudían a Triaje Diferenciado, el 70% eran leves, 25% moderados y 5% necesitaban ser trasladados a unidades críticas. “Ahora el 40% de casos recibe hospitalización y muchos necesitan ser ventilados mecánicamente”, sostuvo. El HCASE cuenta con 35 UCI, 4 UCE y entre 8 a 12 ventiladores en piso.

El mismo fenómeno ocurre en el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. “Las camas UCI están full”, sostuvo el director del establecimiento, Richard Hernández Mayori. Explicó que también las hospitalizaciones diarias descendieron entre 15 a 18 cada 24 horas. Pese a ellos las unidades críticas siguen llenas. Además de las 16 UCI cuentan con 10 camas en Trauma Shock.

Tendencia de meseta

Arequipa ingresó a una meseta en la segunda ola por la pandemia. Las muertes han disminuido y los casos de igual manera en comparación a febrero. Solo ayer la Gerencia Regional de Salud reportó 9 muertes y se detectaron 486 nuevos contagiados. “La meseta se está manteniendo durante este lapso de tiempo dada la liberación de la cuarentena hace 10 días”, sostuvo Ruiz Caro. Sostiene que los casos pueden seguir descendiendo, pero hay que esperar como se comportó la población luego de la inmovilización. Para el médico Hernández todavía hay el riesgo que esta meseta tenga picos.

La epidemióloga Ruiz Caro sostuvo que la nueva preocupación es que es el cambio de estación vaya condicionar la aparición de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS). “Es un factor de riesgo para COVID-19 ya estamos viendo que las temperaturas ya están bajando. Definitivamente va a ser un factor no determinante , pero sí condicional”, acotó.

Pide a privados que compren vacunas

Christian Nova, gerente regional de Salud, envió un oficio al ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, para que permita que no solo los gobiernos regionales adquieran las vacunas sino también los privados. Esto ante la lenta inmunización de la población. “No sabemos cuando dispondremos de las dosis necesarias para inmunizar a los arequipeños. La preocupación del gobernador (Elmer Cáceres) es legítima ya la comparto”, sostuvo. La gerencia de Salud no tiene información precisa para la inoculación de personal de primera línea ni para los adultos mayores. Cáceres hizo lo propio al presidente Francisco Sagasti.