Alcalde de La Victoria niega que distrito tenga mayor incidencia de robos

Luis Alberto Gutiérrez, alcalde de La Victoria, rechazó los resultados del informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que menciona los distritos con mayor incidencia de robos en Lima Metropolitana.

En dicha investigación aparecen La Victoria, San Juan de Lurigancho, Callao y Comas como las jurisdicciones con más cantidad de delitos en dicha área. De acuerdo a declaraciones en América, el burgomaestre señaló que, según su percepción, la delincuencia disminuyó en su distrito un 50%.

“Desmiento totalmente lo que dice el Ministerio de Justicia. La Victoria es un distrito que está más ordenado, tenemos mejor control, nuestra seguridad ciudadana es más eficiente y la Policía Nacional colabora en mantener la seguridad de todo el distrito. Hay otros distritos que tienen mayores índices de delincuencia. Vemos San Borja, Miraflores, La Molina, Carabayllo, Los Olivos”, dijo.

Además, sostuvo que él acompaña diariamente a todo el personal de Serenazgo en sus labores de patrullaje. Asimismo, considera de que “si bien hay delincuencia, esta no es de la magnitud que asegura el informe del ministerio”.

“Yo desmiento totalmente porque esto crea alarmismo y una imagen negativa para mi distrito. Mi distrito es ordenado, no voy a negar que hay robos de diferente índole, pero no en la magnitud en que se dice”, agregó Gutiérrez. No obstante, el alcalde no tendría alguna estadística o dato preciso para sostener su posición, salvo su percepción.

“En los índices que nos dan los canales de televisión. En Gamarra el delito típico es la cascada, o robo de celulares, son cosas que suceden, pero no en magnitud. No le podría decir números exactos, para qué decir números, no tengo una cantidad exacta. Yo me baso en una percepción”, expresó.

“Yo diría que en un 50% (ha disminuido los robos). Totalmente lo puedo asegurar porque es notorio. Uno va por las calles ve tranquilidad y seguridad. Antes entre 28 de Julio y Aviación era el índice de delincuencia altísimo, era hasta inseguro para la Policía. En la zona de El Cóndor ahora usted puede transitar”, añadió.