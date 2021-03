Roban tienda y Policía pide que compre luminol para acelerar investigación

Cuatro delincuentes a bordo de una camioneta ingresaron a una bodega ubicada en la calle Áncash, en el distrito de Chorrillos, y se llevaron víveres, equipos y otros insumos valorizados en S/ 6.000. Los criminales acudieron alrededor de las 2.00 a. m. en pleno toque de queda.

Antes, este negocio era una guardería infantil; sin embargo, con la llegada de la pandemia, los dueños cambiaron de rubro. “Por acá hay mucha delincuencia, es pan de cada día. El patrullaje lo hacemos nosotros mismos junto con los vecinos. Salimos a enfrentar a ciudadanos que vienen a tomar o realizar acciones indecorosas en la vía pública”, acotó la denunciante.

De acuerdo a los moradores de la zona, los hampones estuvieron rondando por la zona en reiteradas ocasiones.

“Yo he identificado a uno de ellos, las huellas aún están aquí en la ventana. Yo me acerqué a la comisaría de San Genaro, pero no me quieren apoyar. Llamé y el teléfono sonaba desconectado, incluso el policía me pidió que le saque un papel bond para hacer el parte policial. Además, un serenazgo me dijo que como somos asentamiento humano no tenemos el derecho de que ellos vengan por acá porque no pagamos arbitrios”, recalcó la dueña de la bodega.

Asimismo, señaló que en esta dependencia policial existe discriminación. “Te discriminan. Me han pasado de oficina a oficina. Me pidieron que lleve los videos de la cámara de seguridad y que compre un DVD para que puedan bajar los videos. Además, si quiero apresurar las cosas, yo tenía que comprar un luminol para que puedan detectar las huellas porque, según ellos, por la pandemia no tienen”, afirmó.

La propietaria pidió que su caso sea visibilizado y que atrapen a los criminales.