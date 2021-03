Llegan tabletas para escolares de la región Arequipa

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, informó que ayer llegaron las 10.000 tablets para los escolares en situación vulnerable y de zonas rurales. Estas fueron entregadas por el Ministerio de Educación (Minedu).

Durante su exposición de su plan de trabajo ante el Consejo Regional, el funcionario indicó que los equipos ya están en los almacenes de la entidad. Sostuvo que realizarán la distribución inmediata a los escolares.

El director de Gestión Pedagógica, Wilver Gómez Castillo, indicó que se priorizarán a alumnos que hayan llevado la carpeta de recuperación y los que no tengan ningún aparato para contactarse. Estiman que existen 35.598 estudiantes en zona rural. De estos, más del 60% no cuentan con los recursos para estudiar. Gómez indicó que se necesitan más equipos para alumnos que no cuentan con nada para estudiar.