Leslie Soto, médico infectólogo, superó la COVID-19 tras 14 días en UCI

El médico infectólogo Leslie Soto logró superar por segunda vez el nuevo coronavirus tras permanecer 14 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Cayetano Heredia. El galeno se contagió de la COVID-19, diez días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Sinopharm.

El pasado 10 de febrero empezó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad, por lo que fue derivado a un nosocomio para tratarse la enfermedad. Este 8 de marzo fue dado de alta entre los aplausos del personal de salud. “Quiero agradecerles por toda su atención, su preocupación y sus plegarias. Se siente bonito haber sido cuidado por tu familia. Un agradecimiento eterno y saben que yo siempre estaré para todos. Ahora seguiré con mis terapias y todo lo que los colegas crean correspondiente”, dijo.

Asimismo, en una entrevista en Latina, mencionó que la primera dosis de la vacuna Sinopharm le ayudó a superar esta enfermedad. “La idea de la vacunación no es que no te dé la enfermedad, la vacunación es para que la enfermedad, si uno se infecta, sea mucho más leve y uno pueda superarla y no sea tan agresiva. La vacunación es buena”, expresó.

“Tienes que vacunarte para que si, por A o B te da la infección, no te dé tan severo, como normalmente podía haber dado”, agregó. Por último, recordó a la población que deben seguir con las indicaciones de prevención y las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

Hasta la fecha, la cifra de casos confirmados ascendió a 1 380 023, mientras que las muertes a 48.163.