COVID-19: hermanos gastan S/ 8.000 diarios para mantener con vida a su madre

Dos hermanos compraron hasta siete balones de oxígeno para mantener con vida a su madre de 61 años llamada Leonarda Valdez, quien se encuentra internada en el Hospital Guillermo Almenara, a causa del nuevo coronavirus. De acuerdo a información de Latina, el día martes 9, la adulta mayor ingresó al nosocomio por su actual situación de salud.

Uno de los hijos de Leonarda indicó que gastaron 8.000 soles diarios en la compra de balones de oxígeno y medicinas. “Llamas al Seguro y no responden. Un solo balón está S/ 3.000 y solo te dura hasta el mediodía”, aseveró. Asimismo, mencionó que la recarga no pueden realizarla, debido a que no cuentan con más personas que los ayuden.

El joven manifestó que esta situación también la pasan otras familias. “Siento pena por la gente de otros lados que no tiene, deben pasar lo mismo o hasta peores cosas y por eso la gente se muere”, señaló. Por otro lado, aseguró que su madre saldrá victoriosa de la enfermedad.

“Le he prometido que se va a recuperar y va a salir de acá, va a salir conmigo. Yo sé que va a salir adelante”, dijo. El hombre pidió con urgencia una cama UCI para su progenitora, ya que su salud se está deteriorando.

Otro caso similar sucede con Carlos Masa, quien tiene a su madre de 75 años internada en el mismo hospital.

“He empeñado casi todas mis cosas para que puedan salvarle. Me siento muy preocupado por la salud de mi madre que está en una silla de ruedas. Espero que el director del hospital me pueda ayudar, por favor”, indicó.