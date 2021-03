Aulas de ayuda para escolares en Arequipa

Dar las gracias a las profesoras María Vargas, Pamela Llerena o Nayeli Yauri es poco. Cada una de ellas comanda y sin retribución alguna, una de las aulas virtuales creadas en las zonas más altas y pobres del distrito de Cayma. La docente María la mañana que la visitamos refuerza la lectura y operaciones básicas en los menores del aula “San Pablo”, asentada en la zona C de la asociación Los Pioneros. En el ingreso hay un lavatorio y en el local los menores cumplen el distanciamiento.

En una mesa Samantha repasa matemáticas. Ella tuvo dificultades para estudiar por la falta de un celular. Solo hay un equipo en casa. Este año pasará a cuarto de primaria y no solo extraña su escuela sino también a sus amigos y profesora.

María Vargas apoya entre 25 a 30 alumnos divididos en tres grupos. A uno refuerza por la mañana y a los otros dos por la tarde. “La mayoría pasó a recuperación y vienen aquí para que se les refuerce. Me daría mucha pena decirles que no”.

Las aulas virtuales fueron creadas el año pasado. No solo instruyen al niño, sino que facilitan gratis las copias que se han vuelto vitales para que los menores aprendan y sean una evidencia de su aprendizaje. Sin embargo muchos padres no pueden pagar las impresiones. La mayoría necesita entre 10 a 20 copias y hay casos que superan esa cantidad. “Esto es de gran apoyo, ayuda bastante a los papás, porque la mayoría no tienen recursos”, indica Vargas.

La señora Olga espera que su niña Rosalinda de 8 años, salga del aula. Desde enero su hija ha venido a reforzarse en lectura y matemáticas. “Muchas madres no estamos preparadas para enseñar. Tampoco tenemos internet”, lamenta. Son varias las carencias. Por ejemplo la madre de Evangeline de 7 años, tuvo que pedirle el favor a su vecino para enviar los trabajos de su hija el año pasado. La mujer y su esposo no siempre han podido pagar los 5 soles para tener WhatsApp y descargar las tareas. “En las noches teníamos que hacer sus trabajos por que mi esposo es albañil y necesita el celular”.

A los niños de estas zonas les faltan herramientas para cumplir sus tareas. En la región Arequipa 30 mil escolares pasaron a la fase de reforzamiento de enero y febrero.

Promotores

En este país de tanta desigualdad, Gregoria Quispe Monroy, presidenta de la asociación Los Pioneros, busca desterrar esa condición. Ella, un grupo de empresarios y el sacerdote maltés Alex Busutill, de la Sociedad Misionera San Pedro, llevaron a cabo este proyecto.

Consiguieron abrir tres aulas de auxilio desde octubre de 2020 y la siguiente semana abrirán otra en la asociación Los Jazmines de Cayma. Contribuyen al aprendizaje de más de 80 niños. “El año pasado he visto las dificultades con que los niños llevaban sus clases virtuales. Las mamás sacaban copias y gastaban 5 a 7 soles por un hijo. Imagínese cuánto gastarían las familias con 4 a 5 niños”, señala la dirigente.

Gregoria rescata la labor del párraco, que no solo las ayuda con los alimentos para 17 ollas comunes de diversas asociaciones. Busutill y colaboradores donaron también tablets, computadoras, impresoras, y abastecen papel y tinta para socorrer a los menores.

“El padre es un verdadero ángel “, señala Pamela Llerena, la docente del aula “Santa Elena” de la asociación Embajada de Japón. Es maestra contratada por la Gerencia Regional de Educación. Esta mañana refuerza los conocimientos de las niñas Ariana, Adriana, Amy y de Leonardo en su propio domicilio. Adecuó un ambiente de su hogar para recibir a los menores.

La profesora atiende a cerca de 35 niños, la mitad no tienen internet, menos un smartphone. Tienen una computadora conectado que aprovechan los menores para desarrollar sus tareas. Por ejemplo Leonardo busca información de los animales en riesgo de extinción. Adriana es su hermana, y que solo tengan un celular perjudicó a que ella aprenda. “Tendría que pasar a tercero, pero necesita mucho más reforzamiento”, indica Pamela.

Para Gregoria el Estado ha estado ausente. En esta parte alta de Cayma no hay ningún colegio público. La dirigente indica que hay un abandono.

Importante

Para cualquier tipo de ayuda puede comunicarse al 988348228. Se necesitan televisores, celulares, radios para que escuchen las clases virtuales de Aprendo en casa. También requieren de papel y tintas para sacar las impresiones.