Arequipa: Gerencia Regional de Transportes es un caos por largas colas

Una avalancha de usuarios soportó la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) por dos días consecutivos. Colas interminables de varias cuadras se formaron en la sede para realizar distintos trámites en Arequipa. Las 16 ventanillas realizaron 1200 atenciones de 4 000 visitas, el primer día que reabrieron sus puertas tras tres semanas, todo un récord indicó Luigui Mendoza Sota, titular de la GRTC. El lanzamiento de la plataforma virtual para sacar citas, lanzada días anteriores como una solución para las colas, fue sobrepasada.

Muchos usuarios en la cola acusaron que intentaron sacar la cita en la página www.grtc-gra.gob.pe, pero sin éxito. Luis Jacobo hizo cola de las 7 de la mañana y a las 11 estaba a una cuadra del ingreso para hacer una reprogramación. “Ayer (lunes) he intentado sacar cita pero no funciona el link, está en blanco”, declaró.

Mendoza negó que la plataforma haya colapsado. Más bien indicó que ante la gran concurrencia decidieron desde ayer suspender la plataforma para atender a quienes acudan a la sede. Declaración contradictoria a la que dio la semana pasada, donde decía que se apostaba por las citas para evitar aglomeraciones.

“Las personas no se adecúan al cambio de la manera que uno quisiera, porque después de tres semanas sin atención quieren venir y ser atendidos los que tienen trámites urgentes”, sostuvo Mendoza. Reconoció que las personas no permitían que las que tienen citas puedan ingresar en las horas pactadas. El plan que indicó Mendoza es esperar entre 2 a 3 días a que la cantidad de usuarios se regularice para lanzar nuevamente la plataforma virtual. La GRTC normalmente atiende entre 400 a 500 personas diarias. “Vamos a tratar que poco a poco se adecúen al sistema. No podemos dejar de atender”.

Para la construcción de la plataforma se contrató a dos ingenieros de sistemas, del cual es coordinador Victoriano Meléndez Cerdán. Mendoza indicó que está planeado costear con 30 mil soles la fabricación de la plataforma que se seguirá perfeccionando. Añadió que a los especialistas se les paga con órdenes de servicio.