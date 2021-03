Ya vacunan a los adultos mayores en Lima, pero aún no en regiones

María Eudocia Araya nació durante la Primera Guerra Mundial y, ahora, 104 años después, se convierte en un símbolo contra una pandemia. “Es algo histórico”, dice Fernando Montenegro, uno de sus diez hijos. La exobrera de fábrica, que tenía bajo su cuidado a los hijos del resto de trabajadores, entregó su brazo izquierdo para recibir la primera dosis de las vacunas destinadas a 4 millones de adultos mayores en el Perú.

Pese a la ola de desinformación, ayer se dio inicio a la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer para 3.000 adultos mayores de 85 años del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud en Lima y Callao, cuya mayoría tiene dificultades para trasladarse. En el caso de María, la inoculación se llevó a cabo en su vivienda de Lince, donde hubo esperanza, pero también aglomeración de los asistentes.

Desde temprano, 50 vehículos del Padomi, con enfermera, médico y policía, partieron hacia las casas de los primeros 600 asegurados que debían ser inoculados ayer. La otra dosis la recibirán en tres semanas.

Además de este grupo, hay otro integrado por 8.700 asegurados, también mayores de 85 años, los cuales recibirán desde hoy, y previa cita, la primera dosis en cinco puntos de Lima: Playa Miller, Polideportivo de San Borja, Centro del Adulto Mayor El Bosque, Mall Plaza Norte y el Parque de las Leyendas.

Así, si se suman los seleccionados del Padomi y los de puntos de vacunación serían 11.700 los asegurados para este barrido inicial durante 5 días. Según EsSalud, el orden de vacunación se basa en el último dígito del DNI (0 y para un grupo que termina en 1) y los criterios de algunas zonas de Lima con mayor mortalidad de esta población. Aseguran que se incorporarán más tras recibir nuevas dosis.

“Todos están en Reniec”

Entre las primeras en recibir las dosis también estuvieron cinco religiosas de la congregación Canonesas de la Cruz, encabezada por la reverenda María Angélica, de 92 años.

En este convento, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que se cumplirá con la inmunización de toda esta población hasta junio, según estima. “Esperamos que en 2 o 3 meses podamos haber culminado con vacunar a los adultos mayores”.

Detalló que de los 4 millones que deben ser inmunizados, se ha empezado con los más organizados institucionalmente que son el millón 700 mil de EsSalud y 600 mil de Pensión 65. A ellos se suman los de albergues o centros de atención residencial afiliados al SIS, cuya vacunación arranca hoy.

“Los que no están en estos seguros, se encuentran empadronados en Reniec, por lo tanto, tenemos su edad, domicilio y distrito. Y esto va a ser organizado las próximas semanas para que se informe cuándo serán vacunados”, explicó Ugarte.

La vacunación en marcha se lleva a cabo con las 50 mil dosis de Pfizer arribadas el miércoles pasado. Para mañana se espera la llegada de otras 167 mil dosis del mismo laboratorio (117 mil de Covax Facility y 50 mil por contrato directo). Luego, vendrán 100 mil más en marzo. Y en abril llegarán 200 mil cada semana. “En mayo habrá una cantidad mayor aparte de las vacunas que se irán incorporando”.

El proceso llenó de esperanza a muchas familias, pero también de dudas a otras, quienes refieren que pese a que sus adultos mayores superan los 90 años y tienen comorbilidades no han sido incluidos en el padrón. También se ha alertado de nombres duplicados, de fallecidos y hospitalizados.

Sobre ello, el Ejecutivo dijo que aún depura el padrón único del Minsa, y EsSalud aseguró que se les reemplazará.

Logística en regiones

Ahora bien, el proceso de esta semana formaría parte de una “marcha blanca” para ver cómo funciona el sistema y luego ampliarlo a nivel nacional, según dijo la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, el último domingo.

No obstante, aún no hay fechas para su inicio en otras regiones, las cuales necesitan garantizar una cadena de frío de -70 °C . “Todavía no nos dan una fecha. Estamos analizando que hay regiones que no cuentan con este tipo de cadenas de frío y seguramente se deberán tomar otras alternativas”, detalló Carlos Rua, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Ayacucho, con 77 mil adultos mayores.

Desde la ANGR también se informó que si bien se vacunaría de manera paralela a los adultos mayores y militares, para hoy se tiene prevista una reunión con el Minsa a fin de definir las fechas y las regiones donde se iniciará. “Hay gobernadores que plantean que se comience con los lugares de mayor letalidad, por ejemplo, algunos distritos de La Libertad”.

Por su parte, la jefa de EsSalud, Fiorella Molinelli, dijo que vienen adquiriendo equipos para fortalecer la cadena de frío en regiones y que “probablemente comenzarán a vacunar en las próximas semanas”.

La primera línea

Ayer también comenzó la vacunación a los militares y policías de primera línea. En el primer caso se destinó 17.550 dosis, de las cuales se han inoculado 3.332 en el Ejército, 3.972 en la Marina de Guerra y 1.866 en la Fuerza Aérea. Esta primera etapa, que durará hasta mañana, está dirigida a la patrullas COVID, personal del Servicio Militar Voluntario, suboficiales y técnicas. En total, el país cuenta con 94.000 militares.

En tanto, la Policía, que también ha recibido 17.550 dosis, prevé inocular a más de 6 mil agentes cada día. Ya han llegado hasta Lima región. Ellos ya perdieron a 650 colegas en su lucha contra la COVID-19.

Asegurados aún pueden actualizar sus datos

Los adultos mayores de EsSalud pueden actualizar sus datos en la plataforma “EsSalud te cuida” (https://essaludtecuida.essalud.gob.pe/login) a fin de que los vacunadores puedan llegar hasta su domicilio actual.

Ante la saturación del programa, se habilitó un cronograma para la actualización: del 5 al 10 de marzo para mayores de 85 años, de 11 al 15 para los de 80 años, del 16 al 20 para los de 75, del 21 al 25 para los de 70, del 26 al 30 para los mayores de 60 años. Esto no es una condición para la vacunación.

También está la línea 107, opción 0.

Por otro lado, el Colegio de Enfermeros del Perú anunció que desde hoy se vacunará a 30 mil enfermeras que no recibieron la primera dosis.

Al cierre se reportan 333 mil personas con la primera dosis.

El dato

Los adultos mayores constituyen la población más vulnerable y ahora son el objetivo a inmunizar. Casi el 70% de las muertes por la COVID-19 se ha dado en este grupo etario .

