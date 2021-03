SMP: intervienen a personas que bebían cerveza en la calle durante velorio

Agentes de la comisaría de San Martín de Porres intervinieron a varias personas que se encontraban reunidas en los exteriores de una vivienda ubicada en la cuadra 3 de la avenida John F. Kennedy.

Los efectivos policiales estaban realizando su patrullaje hasta que divisaron a cerca de ocho hombres y mujeres sentados en sillas blancas mientras bebían licor. En la fachada del inmueble había un cartel con el nombre de una persona que había perdido la vida.

Pese a que quisieron ocultar su falta, en el lugar eran evidentes las botellas, chapas y la caja de cerveza, las cuales fueron recogidas por la dueña de la casa.

Las personas indicaron que estaban participando del velorio de un familiar; no obstante, tras revisar sus DNI, los policías descubrieron que las direcciones consignadas no eran las mismas, es decir, no vivían en esa vivienda .

Asimismo, se justificaron al decir que la causa de muerte no fue la COVID-19, por lo que, según ellos, no habría riesgo de contagio por el virus, informó ATV Noticias.

El citado medio señaló que al interior de la vivienda habían más asistentes, pero cerraron la puerta cuando llegaron los efectivos y la prensa.

Uno de los intervenidos, quien no portaba mascarilla, mostró una actitud violenta con los policías y por ello fue conducido a la comisaría . En tanto, el resto de infractores recibieron la multa respectiva.

Los vecinos de la zona no habrían querido declarar por temor a represalias y la reportera encargada de cubrir el hecho reveló que ella y su camarógrafo fueron víctimas de amenazas e insultos durante la transmisión en vivo.