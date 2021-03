Rector de San Marcos suspende sesión de asamblea que debatía su vacancia

Este martes 9 de marzo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo su Asamblea Universitaria Extraordinaria, en la que se tenía como único punto de agenda la vacancia de sus autoridades involucradas en el caso Vacunagate. Sin embargo, luego de dos horas, el rector de dicha institución suspendió la sesión tras pedir una reformulación del pedido con precisiones específicas de los nombres de los acusados y sus causales.

A los minutos de iniciada esta reunión, los asambleístas solicitaron una cuestión de orden para que Orestes Cachay, rector de la UNMSM, no presida la sesión, debido a que él era uno de los acusados y pedían a una autoridad neutral para el proceso. No obstante, esto fue negado en reiteradas ocasiones.

Luego de dos horas de discusión, el rector argumentó que “se están adelantando opiniones que no son ciertas” y que “esto podría tener implicancias civiles como penales”. “El rectorado no ha recibido ningún documento que precise y diga las causales de revocatoria de manera individualizada, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos (...) Si ustedes insisten que debe recurrirse al voto para cambiar la agenda y que otra autoridad asuma la asamblea, yo prefiero que reformulen su pedido con los argumentos que definan”, indicó.

Asimismo, Cachay mencionó que no existe un documento precisó para la vacancia de las autoridades. “Primero, no hemos recibido una denuncia tipificada que se demuestre que hay delitos o hechos que vulneren el debido proceso. En segundo, el pedido de convocatoria está hecho en una forma genérica, no específica a qué autoridades se refiere. Esto no se ha cumplido, invoco que se reformule su solicitud, de acuerdo a Ley. No podemos pasar a votación porque vulneran”, expresó.

Durante esta sesión, algunos profesores manifestaron su rechazo al hecho de que el rector sea quien presida esta reunión; sin embargo, esto fue desestimado. Por otro lado, los representantes de la comunidad sanmarquina no tuvieron mucha injerencia en el debate, pese a que se pidió el uso de la palabra en reiteradas oportunidades.

El rector optó por finalizar la sesión ante el pedido incompleto de su vacancia. Ante esta situación, los estudiantes de dicha casa de estudios realizarán este 10 de marzo un plantón en la puerta 3 de la universidad para exigir la dimisión de su actual rector y vicerrector.