Médico que atendió primer caso de COVID-19 en el Perú necesita cama UCI

El galeno Luis Ramos, de 40 años, estuvo a cargo de atender al primer infectado de COVID-19 en nuestro país. Ahora, el profesional de la salud se ha contagiado con el virus y tiene el 90% de sus pulmones afectados.

Él iba a ser inoculado próximamente con la vacuna contra el coronavirus; sin embargo, al empezar a sentir los síntomas, decidió hacerse la prueba de descarte. De este modo se enteró de su contagio.

Ramos Correa venía tratándose en casa a cargo de colegas, amigos suyos , pero cuando su situación se agravó fue llevado primero al Hospital Cayetano Heredia, luego se le trasladó al (Hospital) Rebagliati, donde ya lleva más de 24 horas internado. Sus familiares han recibido poca información y solicitan una cama UCI.

“El día sábado mi hermano fue ingresado al (Hospital) Cayetano Heredia porque su situación se complicó por la COVID-19. Ayer nos dijeron que era necesario trasladarlo a una cama UCI y lo trajeron al (Hospital) Rebagliati porque le habían conseguido una aquí, pero él ingresó a las 3 de la tarde y hasta ahora no tenemos información de que lo hayan intubado”, declaró a las cámaras de Panamericana su hermana, Guadalupe Ramos.

La mujer también contó que la única información proporcionada por parte del centro de salud fue decirle que el 90% de los pulmones del galeno estaban comprometidos. Asimismo, señalaron que su situación era difícil debido a sus cardiopatías, hipertensión, y que al momento de trasladarlo había tenido una descompensación que resultó en una saturación de 82, por lo que registraba problemas respiratorios.

De la misma manera, Guadalupe Ramos detalló que a su hermano le preguntan si quería intubarse, a lo que se habría negado. “Obviamente, en su estado no (está) apto para tomar una decisión así, dijo que no. Me imagino. A mí no me informaron ni preguntaron nada. Y él hasta ahorita no ha recibido una cama UCI”, agregó.

La mujer reitera que solo se le hizo saber sobre el porcentaje afectado de los pulmones de su hermano y le parece un sinsentido que en el reporte médico no se solicite ventilación mecánica . “Eso es ilógico, si me está diciendo que el 90% de sus pulmones están comprometidos, necesita ventilación mecánica. Por ahora sigo esperando aquí desde ayer”, comentó la mujer preocupada.

Ramos venía desempeñando sus funciones de director con total normalidad en un área estratégica para controlar la pandemia, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública.

“Él ha trabajado desde el paciente cero en primera línea, luego ha ido desempeñándose en distintas áreas del Minsa. Ha trabajado capacitando médicos a nivel nacional. En la regiones de gran impacto, él ha ido a hacer las evaluaciones. También ha sido parte del equipo de la elaboración de la normativa de COVID-19. Ese ha sido su trabajo hasta el momento”, detalló su hermana, quien junto al resto de familia dice estar sorprendida pues cree que, pese a la exposición constante, Luis habría contraído el virus en su oficina.

Guadalupe, quien ha venido con su madre desde Piura, dijo que afortunadamente ninguna de ellas se ha contagiado.

