En el centro poblado de Las Malvinas, del distrito de La Arena, María Ynés Sullón de Silupu, usuaria del programa Juntos, es conocida como una de las últimas artesanas que teje canastas con carrizo, un arte ancestral que en los últimos años se ha visto parcialmente desplazado por la producción de accesorios de plástico.

Sin embargo, la mujer, de 69 años, con vasta agilidad, no se amilana y continúa esta actividad con la finalidad de no perder la tradición de dar forma a estos recipientes que son ofrecidos en el mercado de su comunidad y en diferentes distritos de la región.

La artesana cuenta que teje desde los 12 años y aún recuerda con nostalgia aquellos primeros pasos en la confección de sombreros de paja toquilla, habilidad que aprendió de la mano de sus padres en el Bajo Piura.

Años más tarde, sus suegros le heredaron el antiguo oficio del tejido de canastas con carrizo. “Esta actividad para mí no fue fácil aprender, al inicio me cortaba los dedos o me pinchaba las manos con las astillas; sin embargo, gracias a la práctica constante, fui mejorando la técnica hasta lograr la perfección”, indicó María Sullón.

Según explicó María, el primer paso para elaborar una canasta es cortar la materia prima. Esta fibra crece en abundancia en los campos de La Arena. Luego se retiran las impurezas con el machete y se corta en tiras delgadas que deben quedar lisas, para que resulte fácil el trenzado. “En promedio, tejer una canasta de tamaño mediano me toma de 4 a 5 horas”, informó la sexagenaria desde su hogar.

Baja producción

Esta heredera del tejido de canastas cuenta que antiguamente sus productos eran muy solicitados por las amas de casa, pero todo cambió con la aparición del plástico, que incluso es más económico. “Con los bajos precios de las canastas es difícil sobrevivir, pero gracias a la ayuda que recibo del programa Juntos puedo proveer a mi familia de artículos de primera necesidad. Y así puedo continuar con estas actividades”, dice María Ynés.

Tradición

La elaboración de canastos con carrizo es una tradición que perdura en esta comunidad. Actualmente, son siete familias del centro poblado Las Malvinas que se dedican al tejido de canastas con carrizo. María no conoce con precisión cómo se inició este oficio allí, pero esta hábil artesana seguirá tejiendo la fibra para mantener la tradición del pueblo.

Es importante resaltar que el programa Juntos entrega 200 soles bimensuales a las familias de pobreza y pobreza extrema afiliadas al programa, tras el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación de sus hijos e hijas y madres en estado de gestación.