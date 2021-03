COVID-19: falleció padre de policía que vendió su auto para pagar tratamiento

A las 10.00 a. m. del 9 de marzo, el padre del suboficial Kevin Salgado falleció a causa del nuevo coronavirus en el hospital Edgardo Rebagliati. De acuerdo a información de Latina, el agente recibió la noticia alrededor de las 1.30 p. m. por parte del personal de salud.

Salgado vino desde Huacho para encontrar una cama UCI. Este hombre vendió su camioneta Hyundai para costear el tratamiento de su padre. “Mi papá luchó más tiempo en mi casa que en el hospital. No he recibido comunicación del nosocomio para conocer si mi padre necesitaba algo, solo me llamaron para decirme que falleció”, indicó.

Asimismo, mencionó que el establecimiento de salud no le dio alternativas de traslado para obtener una cama UCI. Durante varias semanas, el hombre compró oxígeno medicinal y medicamentos para que su padre se recuperé; sin embargo, su estado se agravó, por lo que optaron internarlo el domingo pasado en el nosocomio.

“Mi papá me decía: ‘No me dejes morir hijo’. No lo voy a dejar morir porque con él me voy a ir de acá, pero de pie”, señaló a La República. Este 8 de marzo se conoció su caso y se intentó buscar alternativas para que pueda ser derivado a una unidad de cuidados intensivos, pese a ello, las autoridades manifestaron que “la escasez de estos equipos no permiten un rápido accionar”.

El suboficial afectado indicó que ahora verá por su madre, quien también contrajo el virus SARS-CoV-2. Además, expresó que realizará su última promesa a su padre de terminar de construir una casa propia. El agente está a la espera para retirar los restos de su padre en la morgue.