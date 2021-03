Mujeres en la primera línea de batalla contra la COVID-19

El rol de las mujeres en la pandemia de la COVID-19 fue vital. Ellas lideraron equipos de la primera línea de batalla. Hoy, Día Internacional de la Mujer, les rendimos homenaje por su labor.

Uno de estos casos es la jefa de la comisaría de Cusco, comandante Edith Espejo Puma (además es la segunda mujer a nivel nacional en alcanzar el rango de comandante). Lideró los operativos policiales en el Cercado de Cusco desde que se registraron los primeros casos. Encabezó los traslados humanitarios de turistas que debían cumplir cuarentenas en hoteles, participó en recojo de cadáveres, aislamiento de zonas y detener a quienes participaron de fiestas COVID-19.

“Me afectó mucho ver el maltrato a los turistas (al inicio de la pandemia), los insultaban, los rechazaban de todo lugar. Vi una madre de familia con su criatura arrodillarse y agradecer a Dios que ya iba a subir al bus e irse a su país. Por supuesto también vi a efectivos perdiendo a sus familiares por esta enfermedad, pese a los esfuerzos”.

Pero también tuvo momentos de esperanza. Uno de esos fue ver la recuperación de sus colegas que llegaron a estar en una cama UCI, el nacimiento de mellizas en medio de la crisis. “Ver vida entre tanta desgracia, eso fortalece”.

Por su trabajo tuvo que dejar de tener contacto con su familia durante meses para protegerlos.

Lejos de casa

La licenciada en enfermería Elva Suárez Achahui, estuvo al frente de la Unidad de Cuidados Intensivos, área COVID-19, en el Hospital Regional del Cusco. A ella le tocó superar la enfermedad y alejarse de sus seres queridos para prevenir un contagio. Cuenta que no tuvo tiempo para pensar en afrontar esta situación, simplemente lo hizo.

Sabe que trabajar en un área crítica implica enormes sacrificios como extensas jornadas de trabajo, pero sobre todo, ver la vida desvanecerse en sus manos. “Algo que no olvidaremos es la muerte de nuestra paciente mujer. Era una madre como nosotras. Lloramos de impotencia porque no pudimos hacer más. Es el mismo sentimiento que nos llena a todas, mirarnos unas a otras, disimular las ganas de llorar, son cosas que no olvidaremos. Vimos partir a personas que hablaron con nosotras cuando ingresaron”, dijo.

Algo que la golpeó fuertemente y que se repitió con sus colegas, fue la partida de un ser querido, perdió a su suegro que necesitaba una cama UCI. La crisis sanitaria era de tal magnitud que ni estando al frente de esta área pudo ayudarlo

También vivieron momentos llenos de esperanza. “El mejor momento que vivimos fue la transferencia a otra área a nuestro primer paciente de la UCI, salió con la alegría y esperanza de seguir viviendo, fue una emoción indescriptible”.

Mujer de rojo

Otra mujer que trabajó en esta pandemia es la integrante de la Compañía de Bomberos N°. 39, teniente CBP Nely Huamán Carrasco. Además de participar en diversas emergencias, le tocó enfrentar uno de los incendios más voraces que se registró en Cusco.

“La emergencia de la Av. Ejército (incendio de mayor magnitud presentado en los últimos años), en ese momento todos nos olvidamos del miedo y nos salió el servir al prójimo. Nos mentalizamos de que todo iba a estar bien, esperamos pasar por pruebas rápidas para recién estar con la familia”, precisó.

Como teniente de la Compañía de Bomberos, muchas veces está al mando de equipos de trabajos en emergencia. Alienta a mujeres a que ingresan al servicio voluntario. “El rol de las mujeres es amplio, somos multifuncionales. A todas les digo que no bajemos la guardia, que ya vendrán tiempos buenos, quizá dejamos de lado algunos proyectos, pero no se amilanen, sigamos adelante. Que nadie, ni el virus, nos haga acobardar, no se dejen”, dice Huamán Carrasco.

