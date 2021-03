Roban mercadería valorizada en S/ 60.000 suplantando identidad de empresario

Un grupo de delincuentes suplantó la identidad de un empresario para llevarse mercadería de bioseguridad valorizada en más S/ 60.000. El afectado aseguró que la carga, procedente de Puno, se encontraba en un local de una empresa de transporte en La Victoria, la cual entregó los productos a extraños.

El hecho ocurrió en mayo del año pasado; sin embargo, al no tener respuesta favorable de las autoridades judiciales, el empresario hizo público el caso. Según contó Mario Altamirano, al parecer los hampones ya tenían conocimiento de la mercadería que iba a llegar a la empresa.

“Es un sujeto que yo no conozco. Yo deposité mi confianza en la empresa Grael para que transporte mi mercadería. Al final se la terminan entregando a una persona ajena”, mencionó en diálogo con América TV.

Denunció que la entidad de transporte no cumple, en ningún momento, con el protocolo de entrega, ya que toda la operación se realizó en los exteriores del local.

“Luego se aprecia que el camión de la persona que se termina robando la mercadería, coordina con el almacenero y le dice que se parquee en la esquina. Hace la maniobra con el vehículo y empiezan a cargar las cajas de manera apresurada. Eso es una prueba de algo irregular”, mencionó.

Añade que la empresa presenta contradicciones en sus declaraciones, además de no haberle brindado ninguna solución ante lo ocurrido.

“Hay muchas irregularidades, hay mucha contradicción de los empleados. En un primer momento, me dijeron que la persona que había acudido al local se encontraba uniformada, con lentes, fotocheck, y que no se le pudo ver el rostro. Asimismo, dijeron que el camión tenía el logo de la empresa, pero al ver las imágenes de videovigilancia no es así”, puntualizó.

Asimismo, denunció que pese a las imágenes de seguridad, la Fiscalía de La Victoria considera que no existen las pruebas necesarias.

“Lo más llamativo de todo esto y lo que me causa más indignación es la resolución que emite la Fiscalía de La Victoria. El martes recibo un correo donde me dicen que mi caso se encuentra archivado por falta de pruebas”, mencionó indignado el empresario.