Puno: detectan deficiencias en proceso de vacunación de red de salud

La Contraloría General de la República advirtió a la Red de Salud San Román una serie de deficiencias cometidas en el proceso de vacunación contra la COVID-19 de los profesionales de primera línea.

En un comunicado, la institución refirió que la información consignada en el Registro Nacional del Personal de la Salud está desactualizada.

A su vez, evidenciaron la falta de coordinación con el Hospital Carlos Monje Medrano en las campañas de inmunización puesto que, entre el 11 y 12 de febrero, el personal a cargo de colocar las dosis tuvo hasta tres padrones, los cuales fueron objeto de modificación sin tener un procedimiento de aprobación regular.

Según el Informe de Control Concurrente N° 004-2021-OCI/0465-SCC, se constató también que no contaban con un sistema de información y el personal inmunizado no tenía carnet de vacunación web, lo que genera el riesgo de no contar con información oportuna para el seguimiento.

Otra deficiencia hallada es que en el lugar donde se inocula las dosis, no cuenta con acondicionamiento como recipientes con tapas para residuos comunes, biocontaminados o especiales.

La Contraloría notificó a la dirección de la Red Salud de San Román para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, y así concretar el objetivo de asegurar la continuidad del proceso de vacunación contra la COVID-19.