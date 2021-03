Joven con COVID-19 requiere cama UCI para su padre hospitalizado

Luego de que su madre falleciera hace dos días por no encontrar una cama UCI, Marisol Vega, quien también se encuentra infectada con el nuevo coronavirus, no ha podido llorar la muerte de la mujer que le dio la vida por intentar salvar la de su padre, que también se encuentra internado en un clínica local.

“Mi papá cuenta con un seguro gracias a Dios que, hasta el momento, está cubriendo todo; sin embargo, la saturación en él no es estable. Los médicos de la clínica Centenario me han indicado que requiere más oxígeno y necesita pasar a una cama UCI. Mi mamá ha fallecido hace dos días por el coronavirus también”, señaló.

Ante la preocupación de perder también a su progenitor, quien se encuentra recibiendo oxígeno a través de una cánula de alto flujo, Vega pide desesperadamente a las autoridades la posibilidad de conseguir una cama UCI, pese a que sabe bien que se encuentran escazas en estos momentos.

“No puedo rendirme, mi papá tiene que superar a esta enfermedad. Mi mamá desde el cielo me da las fuerzas necesarias para seguir luchando”, dijo Marisol.

Minutos después, la joven comentó que pese a los síntomas que padece por la COVID-19, no sabe lo que es tener que acostarse en una cama y guardar reposo para que su salud no se vea perjudicada, ya que el simple hecho de pensar que también puede perder a su papá no se lo permite.

“Yo también tengo COVID-19, ahorita tengo un fuerte dolor muscular. He tenido tos y más de tres días de fiebre, pero no puedo parar hasta que mi papá regrese a casa. Los médicos solo nos informan una vez al día cómo va su estado de salud y nada más”, comenta angustiada.

En caso alguna persona quiera brindar ayuda para la familia pueden contactarse con Marisol Vega al 987 927 473.