CPP sobre informe Willax TV: “El periodismo debe ser responsable”

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) se pronunció tras la difusión de un informe periodístico, en Willax TV que hablaba sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm.

A través de un comunicado, la institución recalcó que “no se puede crear desconcierto innecesario” y menos cuando la investigación aún está en curso. En ese sentido, señaló que toda investigación periodística debe de ser contrastada.

“La libertad de información a que tiene derecho todo ciudadano no puede sobrepasar el derecho de los demás. La salud es un bien superior y ello está amparado por la Constitución. No se puede crear desconcierto innecesario y, ninguna otra libertad puede menoscabar el derecho a la salud. Si hay una investigación en curso, debemos esperar a que culmine. El periodismo de investigación no es tal si no contrasta la información y acude a las fuentes adecuadas para verificar lo que se manifiesta”, se lee en el documento emitido por el CPP.

Asimismo, mostraron su rechazo a este tipo de información, la cual crea zozobra entre los peruanos en medio de jornadas de vacunación.

“Existe una polarización dañina en tiempos de pandemia, que fomenta el miedo y la angustia entre la población. (...) Rechazamos al periodismo que no valida sus fuentes o que incumple el código de ética”, puntualizó.

Por otro lado, solicitó al Gobierno y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, encargada de los ensayos de Sinopharm, a que esclarezcan si argumentos dados durante el informe periodístico son falsos o verdaderos.

“Es indispensable la intervención de las autoridades del Gobierno a fin de investigar y esclarecer la veracidad o falsedad de los argumentos vertidos a la opinión pública por el referido conductor de televisión, y establecer responsabilidades”, se lee también en el comunicado.