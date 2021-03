Trujillo: hospital habría entregado cuerpo equivocado de paciente COVID-19

El Hospital Regional Docente de Trujillo, designado como el nosocomio referencial COVID-19, afronta una nueva denuncia tras ser señalados por entregar el cuerpo equivocado de un paciente.

Hasta la puerta del establecimiento de salud llegaron los familiares de José Cusquicoma Lopez, quien habría fallecido el día de ayer viernes 5 de marzo; sin embargo, sus parientes denunciaron que el cadáver dado para el entierro no corresponde a Cusquicoma.

“Nos dijeron que estaba muy delicado y que cerca de las 4.00 p. m había fallecido. Llegamos para los trámites, pero no pudimos sacarlo ayer. Hoy vinimos con la funeraria para sacar el cuerpo, pero nosotros ‘nos pusimos tercos’ para ver el cuerpo, porque hay varios casos de que no es el cuerpo y nos dimos cuenta que no era”, señaló la hija del occiso.

Según refirió, el hospital no permitía que se dé un reconocimiento del cadáver ante los protocolos de bioseguridad, pese a ello, los parientes lograron ver al finado y se dieron con la sorpresa de que las características no correspondían a José Cusquicoma.

En ese sentido, lograron conversar con los trabajadores del centro de salud, quienes permitieron que ingrese nuevamente al recinto para identificar si José está vivo o no, por lo que la búsqueda continuaría todo el día.

Tercer caso en hospital

Como se recuerda, esta es la tercera vez que el nosocomio entrega un cuerpo equivocado; el primer caso se trató de Iván Bermúdez Saavedra, cuya hija denunció el hecho.

El segundo suceso se dio solo hace unas semanas cuando la familia de Carlos Manuel Rodríguez Velasquez reveló que el hospital les dijo, ocho meses después del deceso, que se había cometido un error y el cuerpo de la víctima aún se encontraba en el nosocomio.

La República buscó comunicarse con el nuevo director asignado Víctor Augusto Salazar Tantaleán para sus descargos; sin embargo, no recibimos una respuesta.