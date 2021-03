INS: Resultados de ensayos clínicos de vacuna Sinopharm siguen en evaluación

El Instituto Nacional de Salud emitió un comunicado este 6 de marzo en horas de la madrugada sobre el actual ensayo clínico de la fase III de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm. De acuerdo a este pronunciamiento, los estudios aún siguen su curso y los investigadores están evaluando los resultados de la eficacia y seguridad de la inmunización contra el coronavirus.

“El mencionado ensayo clínico, según lo informado por los investigadores, aún no ha concluido. Los resultados clínicos aún no han terminado de ser calificados y no se ha producido la apertura del ciego en la mayoría de participantes, por lo que los resultados de eficacia y seguridad del producto de investigación continúan siendo evaluados”, indicó.

Asimismo, la entidad resaltó que la evaluación requiere un gran análisis de datos exhaustivo con un adecuado control de sesgos y variables confusoras. Además, los resultados deben ser dados de manera objetiva e imparcial. Por otro lado, pidió a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) e investigadores que se aclaren las versiones periodísticas donde se menciona que los resultados ya están listos.

También, exigen que se dé el máximo esfuerzo para que los resultados finales estén en el más breve plazo y sean difundidos a la comunidad.

Comunicado del INS. Foto: Twitter

El Ministerio de Salud también se sumó al pronunciamiento y detalló que la efectividad de la vacuna que ya ha sido aplicada en nuestro país es de 79,34%, según los resultados presentados por Beijing Institute of Biological Products en ensayos clínicos de la fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos.

El Minsa pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por información fraudulenta y sin base científica que circula en diferentes medios de comunicación. Recientemente, un programa de televisión acusó al Gobierno de comprar inmunización que solo alcanzan un 11,5% de efectividad en la cepa de Beijing y 33,3% en la de Wuhan.