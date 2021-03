Embajada china publica comunicado de Sinopharm tras información sobre vacunas

La Embajada china emitió un comunicado del laboratorio Sinopharm respecto a la reciente información difundida por un medio de comunicación sobre la eficacia de su vacuna contra el coronavirus.

“ Dicho reportaje carece severamente de veracidad y es sumamente irresponsable al revelar datos no verificados, no científicos e incompletos, los cuales pueden confundir a la opinión pública ”, se lee. Así también, en el pronunciamiento, el laboratorio precisó que los parámetros y las metodologías tomadas para los datos en el reportaje no cumplen con los requerimientos del protocolo aprobado ni las normas internacionales.

“La vacuna inactivada contra la COVID-19 adopta un método internacional multicéntrico, doble ciego y controlado por placebo para evaluar su seguridad y eficacia protectora”, señala el comunicado. Por otro lado, menciona que aún no se tiene el informe final de los ensayos clínicos en Perú.

Aseveró que la empresa Sinopharm se reserva el derecho de exigir las responsabilidades. El último 5 de marzo, un medio de comunicación local difundió información en la que indicaba que la efectividad de la vacuna en la cepa de Beijing solo sería del 11,5%, mientras que en la de Wuhan, un 33,3%. El citado canal mostraba aparentes resultados de los ensayos clínicos de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia, que desvelarían estas bajas cifras.

Comunicado de Sinopharm. Foto: Twitter

Entre tanto, el Ministerio de Salud desmintió la información, ya que aún no se tiene el informe final sobre los estudios clínicos de la fase III. Asimismo, ratificó que la efectividad es de 79,34%, según resultados presentados en los Emiratos Árabes. Desde el Minsa, agregaron que estudios de la revista científica The Lancet revelan que la vacuna de Sinopharm ha mostrado capacidad neutralizante en las fases I y II en diferentes grupos etarios.

El Minsa también pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por información fraudulenta y sin base científica que circula en diferentes medios. La doctora Coralith García, investigadora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en el ensayo clínico de Sinopharm, señaló que en ocho semanas se terminará el análisis.