UNFV: ingresantes indignados por postergación de examen de admisión

Desde hace aproximadamente un año, los más de 450 ingresantes del Centro Preuniversitario Villarreal (Ceprevi) 2019 denuncian que se está vulnerando su derecho a la educación, tras la constante postergación del Examen de Admisión 2020. Cabe resaltar que este grupo está sujeto a iniciar las clases con los ingresantes de las otras modalidades.

“Nosotros vemos esto como una burla, además que están vulnerando nuestro derecho a la educación, hemos pagado más de 1.800 soles para poder ingresar, hemos dado nuestros exámenes, nos hemos esforzado, hemos estudiado e ingresado y no se está cumpliendo lo que nos prometieron”, sostuvo Naomi Contreras, representante de los ingresantes Ceprevi, a La República.

La joven señaló que debido a la cuarentena generada por la llegada de la COVID-19 al Perú, se tuvieron que postergar las fechas ya planteadas por la Universidad Federico Villarreal (UNFV).

“Hemos ingresado en el 2019 y tendríamos que haber iniciado en abril del 2020, después del examen de admisión que iba a ser en ese mes, pero la cuarentena por la pandemia comenzó en marzo, y desde ese entonces hasta ahorita no podemos iniciar clases porque aún no se da el examen y nos siguen aplazando. Al inicio entendimos, claro, pero ya ha pasado demasiado tiempo y vemos que otras universidades sí avanzan, menos la Villarreal ”, dijo.

Asimismo, mostró su indignación tras manifestar que otras casas de estudios ya han rendido sus pruebas de ingreso y la UNFV no ha podido organizar un examen de admisión.

“Nos da cólera porque la única respuesta que nos dan es que están en coordinaciones con el Minsa, pero el año pasado ya ha habido ocho universidades nacionales que han dado su examen y nos molesta que ellos sean tan incapaces de realizarla”.

El último 1 de marzo la Universidad Nacional Federico Villarreal publicó un comunicado a través de sus redes sociales, remitido a sus postulantes e ingresantes por Ceprevi. En el texto se indica que “superadas las restricciones por la alerta sanitaria en el 2020, se iniciaron las gestiones y coordinaciones con las diferentes instituciones del Estado, a fin de realizar el examen de admisión presencial”.

Comunicado. Foto: Facebook UNFV

Tras esta misiva, los postulantes e ingresantes se han sentido burlados, ya que aún no se dan medidas concretas. Por tal motivo, realizarán un plantón el próximo sábado 6 de marzo.

“Esto del plantón que vamos a hacer el otro sábado recién lo hemos acordado por el comunicado que sacó la universidad, nos pareció una burla porque ahí ponen que van a proponer el inicio de clases, es decir, hasta ahorita no hay nada concreto”.

Contreras acotó que ya han enviado documentos a mesa de partes del Minsa, Indecopi y Defensoría del Pueblo, y todos respondieron que la entidad encargada es la Sunedu; sin embargo, ellos no se pronuncian.

Los jóvenes, quienes buscan respuestas, se comunicaron con el presidente de la Comisión de Educación, Luis Reymundo, quien les señaló que se iba a contactar con el rector.

“El rector sí le respondió, pero con la misma respuesta de siempre, que no puede haber admisión por el tema de pandemia. Nosotros sabemos que la COVID aún no se va a ir, esto tiene para rato, y no podemos esperar a que se vaya para que puedan hacer la prueba presencial , porque lo pueden hacer de forma virtual”.

Respuesta de la Universidad Nacional Federico Villarreal

Frente a las denuncias de los ingresantes y postulantes, nos comunicamos con la UNFV y nos indicaron que desde hace un buen tiempo se encuentran a la espera de que el Minsa apruebe el protocolo para que se realice el examen de manera presencial.

“Nosotros tenemos que realizar un examen presencial, no se puede hacer virtual porque hay postulantes que no cuentan con los equipos necesarios”, indicó una representante de la casa de estudios.

“Mientras el Minsa aún no nos defina, nosotros no podemos realizar el Examen de Admisión 2020 que lamentablemente se ha ido postergando. A nosotros como institución también nos afecta”.

Por otro lado, aclaró las dudas de muchos alumnos, sobre si las vacantes del examen del 2021 se juntarían con las del 2020.

“Son procesos distintos, cada admisión es aprobada por el consejo universitario en base a vacantes establecidas. Entonces no se puede unir, tiene que ser procesos distintos. El 2020 se tiene que concluir con el examen presencial para dar inicio al proceso 2021, antes no habría la forma, no sería lo adecuado”, puntualizó.

Finalmente, agregó que al ser los más afectados con esta situación los estudiantes del Ceprevi, se están realizando las coordinaciones para que puedan iniciar sus clases a la apertura del año 2021.

“Nosotros como universidad estamos en pleno proceso del año académico 2020, como varias universidades creo, pero para el primer semestre del 2021 se están haciendo las coordinaciones entre todas las estancias del vicerrectorado académico”.