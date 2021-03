La Libertad: mejorarán carreteras a través de obras por impuestos

El Gobierno Regional de La Libertad usará la modalidad de obras por impuestos para la rehabilitación de dos principales carreteras del distrito de Ongón, en la provincia de Pataz, con lo cual se beneficiarán 3.500 pobladores. Ongón está en la sierra liberteña pero tiene áreas de selva.

El gobernador Manuel Llempén Coronel señaló que el mejoramiento de las vías de comunicación se hará en alianza con la empresa minera Coriwayra. “Para el mantenimiento de la vía Ll-130, de Tomac a Ongón (entre Tayabamba y Ongón) se necesitan 3 millones de soles, y se podría ir avanzando por tramos. Para nosotros eso es prioritario. Vamos a rascar la olla y pedir el apoyo de la empresa privada hasta mejorar la transitabilidad”, afirmó Llempén.

La autoridad regional recordó que el tramo mencionado se trabaja desde al año 2002, cuando no había nada, ni siquiera trocha. La vía tiene unos 90 km y está en pésimas condiciones, lo que pone en riesgo a la población. Por su parte, el alcalde distrital de Ongón, Eleuterio López Miranda, expresó que no piden la ampliación ni mejoramiento de la carretera, sino solo su mantenimiento. “Es una carrera departamental, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no la incluyó en sus proyectos a ejecutar, pese a ser nuestra principal vía”, lamentó.

La otra vía a ser intervenida es la LI-129, de Pataz a Tocache (San Martín), que pasará por un tramo de aproximadamente 15 km de selva virgen y se convertirá en el gran corredor económico entre La Libertad y San Martín.