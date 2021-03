Independencia: capturan a mototaxista que abandonó cadáver en El Ermitaño

El conductor de una mototaxi fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser grabado mientras abandonaba el cuerpo de un hombre que había sido asesinado a balazos.

La captura se dio en una calle del sector conocido como El Ermitaño, en Independencia. De acuerdo con las imágenes difundidas por América noticias, el sujeto retiró el cuerpo de Christian Jhonatan Campos Casio (28) de su vehículo, lo arrastró hasta un lugar cerca a una vereda y luego se retiró.

De esta forma, Christian Ordinola Huamán es sindicado como el principal sospechoso de la muerte de Campos Casio. Sin embargo, él asegura que lo trasladó para intentar ayudarlo después de encontrarlo herido de bala en la zona conocida como paradero 3.

“Él dice que lo ayudó. Dijo que le habló y, como vio que no le respondió ni habló, me dijo: ‘Vanessa me desesperé y lo arrojé ahí’”, relató la esposa de la víctima, Vanessa Carbajal.

“En el video se ve claramente su vehículo, y él aseguró que es quien bajó el cuerpo de mi hermano (del mototaxi), que lo arrastra, pero niega haberlo matado”, agregó la hermana de Christian Campos.

El cuerpo de Campos fue encontrado por vecinos la mañana del 4 de marzo. La PNP informó que la víctima tenía varios orificios de bala en el cuerpo, sobre todo en el pecho y abdomen.

Por lo pronto, Ordinola Huamán pasó por la prueba de absorción atómica para conocer si utilizó o no una arma de fuego, mientras que el mototaxi fue sometido a pruebas de luminol para hallar posibles rastros de sangre.