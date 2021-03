Arequipa: Transportes habilita plataforma virtual para sacar brevete

La Gerencia Regional de Transporte presentó la nueva plataforma virtual de citas para obtener una licencia de conducir, o también hacer la renovación, duplicado o revalidación de este documento.

El portal funcionará desde mañana sábado. El gerente regional Luigui Mendoza Sota explicó que la medida es para evitar aglomeraciones y proteger a su personal y usuarios. Días atrás, cerca de 900 personas pugnaban por realizar algún trámite en la sede gerencial.

No se atenderán en sus oficinas a las personas que no saquen la cita en la plataforma. Se debe ingresar a la página www.grtc-gra.gob.pe y solicitarla desde un celular smartphone o computadora. Se programará fechas para pagos en caja, exámenes de reglas, conducir y hasta para recoger el documento. “Queremos que la atención sea eficiente. El usuario ya no hará más colas y será atendido de manera inmediata”, informó Mendoza.

Braulio Valverde Rodríguez, especialista en computación de la GRTC, indicó que la plataforma tiene la virtud de fijar el plazo para culminar los trámites con el ingreso de la fecha del examen psicosomático. Aclaró que en caso que no se aprueben los exámenes no se podrá sacar citas para posteriores trámites.

Más casos de fraude

Durante la conferencia, el gerente Mendoza informó que se detectó dos casos más para obtener fraudulentamente licencias de conducir. El funcionario indicó que dos postulantes aprobaron el examen de reglas de tránsito pese a no contestar la preguntas de la evaluación en el sistema. Nuevamente el funcionario explicó que estarían involucrados personal de informática del mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Lima, ya que solo desde esa sede se podría manipular el examen.

Estas nuevas denuncias se suman a las dos que se hallaron las primeras semanas de enero de este año. Mendoza detalló que tres días antes de decretarse la cuarentena estricta del 15 al 28 de febrero en la provincia de Arequipa, detectaron las irregularidades. De igual forma como las primeras denuncias, dieron parte a la Policía. Los cuatro casos ahora están siendo investigados de manera conjunta.

Constataciones policiales en clínicas

La GRTC realizó constataciones con la Policía para tener pruebas de una concertación de precios para la obtención de los exámenes psicosomáticos. Luigi Mendoza indicó que a pedido de Indecopi realizaron estas acciones para fundamentar su denuncia de concertación.

Indicó que los precios que verificaron son similares y con una variación de 20 a 30 soles. En tanto anunció que formarán equipos para fiscalizar el transporte interprovincial. Sostuvo que han recibido denuncias que empresas de minivan no respetan sus rutas para las que tienen permiso.