Ambulante roció alcohol en los ojos a pasajero que no le compró caramelos

La Policía Nacional del Perú intervino a un ambulante que roció alcohol en los ojos de un pasajero que se negó a comprarle caramelos. Luego de ello, también lo agredió físicamente. De acuerdo con información de Panamericana, este hecho se suscitó dentro de una unidad de transporte público en el cruce del jirón Puno y la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

La víctima identificada como Smith Mamani contó cómo se dieron los hechos dentro del bus. “A la hora que pasaba a ofrecer sus caramelos por mi sitio, yo lo ignoré, no le dije nada. Por la cuestión que no le compré, me echó alcohol en las manos sin pedirle. Le dije que yo tenía (alcohol) y por molestarme pegó todo su cuerpo hacia mi. Le empujé y le dije ‘¿qué te pasa?’”, indicó.

“Entonces me echó el alcohol por encima de los lentes En ese momento, no veía así que lo empujé a un lado y me metió un puñete de frente a los ojos”, agregó. Los agentes de la Policía procedieron a intervenir al sujeto extranjero luego de que los pasajeros del bus hicieron alboroto tras la huida del hombre.

El joven tuvo que pasar exámenes en el médico legista para constatar la agresión. Mientras que el ambulante permaneció en la Comisaría de Cotabambas. Al término de la denuncia, este hombre fue puesto en libertad. La Policía pide que si existen casos similares, los denuncien y así el sujeto será detenido nuevamente.

LR PODCAST: escucha el Informe Matinal del 5 de marzo del 2021