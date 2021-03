Tacna: intervienen a 13 extranjeros por intentar cruzar frontera con Chile

En las últimas horas, efectivos policiales de la sección Fronteras de Tacna intervinieron a 13 extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana. Este grupo de personas pretendía llegar al vecino país de Chile a través de los pasos no habilitados. Entre los intervenidos figuran tres menores de edad.

Los intervenidos se identificaron como Edison M. Q. (23), Wilber G. M. (19), Gerson C. L. (20), Héctor H. C. (21), José S. (33), Giorgina V. R. (19), Herbellin S. (36), Jhonny F. (47), Jesús C. (26), Nicolás H., José V., Yenire Q. (33) y José P. S. (39). La Policía también detectó a tres menores de entre 2 y 7 años de edad, quienes iban a pie con sus padres.

Todas las personas iban a pie por los hitos n.° 8, 9, 12 y 14. Posteriormente, los extranjeros fueron llevados al puesto de vigilancia fronterizo Santa Rosa y luego, devueltos a la ciudad de Tacna. Los agentes de la Policía les recordaron que la frontera permanece cerrada debido a la emergencia sanitaria.

Las fronteras terrestres de Perú y Chile están cerradas a causa de la pandemia de la COVID-19, desde el 16 de marzo. Una de las últimas intervenciones en la frontera ocurrió el 9 de enero, a la altura de las vías del tren. Nueve ciudadanos haitianos adultos y jóvenes caminaban por la pampa. Uno de ellos era un niño de tres años. Los haitianos dijeron que iban a Chile a trabajar.

A mediados del 2020, el joven venezolano Willian V. también trató de llegar a Chile cruzando el desierto tacneño sin éxito. Caminó seis horas durante la noche, siguiendo la ruta de la vía férrea que conecta a Tacna con Arica. Fue también visto por la Policía y retornado a Tacna. Entonces decidió ir hacia Bolivia y de ahí pasar a Chile. Lo logró y hoy se encuentra en Santiago.

“Cuando cruzas de Tacna a Arica, todo es desierto y solo te guías por los rieles, pero si está la Policía tienes que meterte más hacia adentro. Ahí pierdes tu guía, te asustas y es peor si vas con niños. Hay hambre, sed. Es duro“, relató Willian aquella vez a La República.