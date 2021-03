Tacna: buscan a joven de 23 años desaparecida hace cinco días

Desde el último sábado 27 de febrero, los familiares de Lucero Esmeralda Choque Aycho de 23 años la buscan desesperadamente. La mujer desapareció tras salir de su casa ubicada en el distrito Gregorio Albarracín en Tacna.

Según su hermana Yessenia Choque, ese día su familiar salió con rumbo desconocido al promediar las 13.30 horas y no regresó. Desde esa fecha la Policía y sus familiares la han buscado por hospitales y no se obtuvo resultados positivos. Así también, no han podido comunicarse con ella.

La desaparición fue reportada ante la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía en Tacna. El día que desapareció, Lucero tenía puesto un polo verde, pantalón de color negro y zapatillas negras. Ella tiene cabello negro, contextura gruesa y estatura de 1,75 metros.

Cualquier información sobre su paradero podría comunicarse al 052402623.