Santa Anita: familia de abogada denuncia su desaparición

En la Urbanización Monterrey, ubicada en Santa Anita, una familia se encuentra angustiada luego de que su familiar Frida Rosales Arias desapareciera de su hogar en plena pandemia por la COVID-19.

“El sábado 27 a las 9.10 mi hermana sale a la calle, no comunicó a dónde iba, salió y hasta hoy no tenemos ninguna comunicación de ella”, dijo la hermana.

Asimismo, señaló que un pariente le escribió el mismo día que desapareció por WhatsApp. Ella, aparentemente, leyó el mensaje pero nunca respondió.

“Si, nosotros también intentamos comunicarnos con Frida, pero el celular ya estaba apagado. No había respuesta, Un amigo de la familia que nos hacía la movilidad para ubicarla le manda un mensaje sobre unos cursos, en la aplicación sale que los lee, pero no responde. Ya luego de eso, nos dirigimos hasta la comisaría a poner la denuncia”, indicó angustiada.

Tras interponer la denuncia en la dependencia policial de Ate Vitarte - Santa Anita, la mujer señaló que su hermana no tenía problemas con nadie, inclusive no conocían de alguna pareja con la que tuviera algún tipo de altercado sentimental.

“Mi hermana no es una persona problemática, pareja no tiene, así que no sabemos si es que alguien la ha podido raptar” explicó.

Por otro lado, la PNP ha solicitado las cámaras de vigilancia de los vecinos para poder tener algún indicio o material que pueda complementar la búsqueda de Frida.

El pasado miércoles 3 de marzo, llamaron a la familia para indicarles que Rosales Arias se encontraba internada en el hospital Daniel Alcides Carrión, sin embargo, al acudir al centro médico, pudieron corroborar que dicha información no era verídica.

Los parientes de Frida, instan a la población en general a que, en caso tengan alguna información o avistamiento de la mujer, puedan comunicarse al 982795770.