Puno: ronderos de Carabaya en contra de seguir con clases remotas

Las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, en Puno, se mostraron en contra de que este año escolar 2021 continúe las clases remotas, durante un encuentro provincial que se llevó a cabo en el distrito de Crucero.

“No se acepta el inicio de clases presenciales para este 15 de marzo. Nadie contestará las llamadas de los docentes ni acudirá a ninguna clase virtual”, dice el acta que suscribieron los dirigentes.

Los representantes de ronderos demandan clases presenciales porque —según señalan— en la mayoría de distritos de la zona no hay señal de internet óptima y cada cierto tiempo se corta el servicio de energía eléctrica debido a las lluvias y nevadas.

“No queremos la educación virtual porque no hay buenas condiciones. El niño no aprende nada y encima no a todos los colegios llega internet. Eso no es educación”, dijo el dirigente Leopoldo Flores.

En respuesta, el director regional de Educación de Puno, Hugo Didí Apaza, dijo que el problema tiene que ser abordado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Carabaya, mediante convenios para acceder a internet.