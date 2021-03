Los miembros de mesa no serán vacunados contra la COVID-19 antes de las elecciones generales previstas para el 11 de abril. Así lo confirmó el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya.

El especialista explicó que no se podrá inmunizar a esta población debido a que no se cuenta con las vacunas necesarias. Además sostuvo que las 50.000 dosis de Pfizer que llegaron a nuestro país serán destinadas para los adultos mayores. No obstante, resaltó que los miembros de mesa serán priorizados.

“Van a tener una actividad prioritaria, pero no vamos a tener una vacunación previa para que ellos puedan participar en el proceso electoral . Nosotros no tenemos un número suficiente de vacunas en este momento para entregar a más de 400.000 personas que se involucran en esta actividad; (por eso) priorizamos a adultos mayores”, indicó Minaya a RPP.

Añadió que por las características de la vacuna Pfizer, no será posible que esta se distribuya por todo el país. Asimismo, ante el aumento de contagios por la COVID-19 en todo el Perú, Minaya recomendó seguir manteniendo las medidas de bioseguridad; como el lavado de manos, distanciamiento social, así como no acudir a lugares cerrados o con aglomeraciones.

“La recomendación para ellos es que continuemos con las medidas de protección de todos los ciudadanos”, finalizó.

En una entrevista previa, Minaya también confirmó que el día sábado se iniciará la vacunación con las dosis de Pfizer. Recalcó que la jornada de vacunación será paralela. Es decir, que se inmunizará con las 50.000 dosis al personal policial, militar; así como personas de la tercera edad.