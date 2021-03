La Libertad: vacían cuenta de exdocente y le roban S/ 10.000

Un exdocente sufrió el robo de S/ 10.000 de su cuenta bancaria tras acudir a un cajero del Banco de Crédito del Perú (BCP) en la provincia de Chepén, La Libertad. Sin embargo, pese al requerimiento policial para que la entidad entregue los videos de seguridad para dar con los autores, esta aún no lo hace.

La víctima es Wilfredo Lara Huamán (52), quien fue profesor en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y de un colegio de secundaria de Chepén. Según manifestó, el 19 de febrero acudió hasta el cajero ubicado en la intersección de las calles San Pedro y Junín para retirar dinero a fin de apoyar a un familiar.

“Sin embargo, dos veces me salió en la pantalla que la tarjeta era inválida. A lo cual tuve que esperar a que me atendiera personal del BCP. En el cajero había unas personas sospechosas que pudieron haberlo manipulado”, aseveró Lara.

Tras ser atendido por una trabajadora del banco se dio con la sorpresa de que le habían vaciado su cuenta al llevarse un total 9.625 soles (800 dólares, 3.000 soles y una transferencia de poco más de 3.000 soles).

“La trabajadora me dijo que el BCP iba a solucionar mi problema, pero luego me llegó una carta donde dicen que mi reclamo no procede. Por eso denuncié el hecho a la Policía, que pidió los videos de seguridad, pero ha pasado más de una semana y no los entregan para saber quién es el autor del robo”, refirió Wilfredo Lara. En comunicación con La República, el subgerente de Comunicación Corporativa del BCP, Luis Midolo, señaló que hay un área encargada de revisar el caso. “Estamos acopiando toda la información necesaria”, acotó.