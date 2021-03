Coronavirus en Perú: las 50 mil dosis de Pfizer serán para asilos y geriátricos

Un nuevo lote de esperanza llegó al Perú y la prioridad ahora serán los adultos mayores.

Y es que ayer por la noche aterrizaron en suelo peruano las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer , tan esperadas por la población nacional por ser una de las que cuentan con mayor eficacia para la reducción de riesgo de contraer el nuevo coronavirus. La inoculación se iniciará en estos días.

“Estas dosis estarán destinadas fundamentalmente a adultos mayores que viven en centros de atención residencial (asilos y geriátricos) públicos y privados, y vamos a iniciar en zonas donde se concentra el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y fallecer, como Lima”, confirmó el viceministro de Salud, Percy Minaya.

Como ya lo había anunciado La República, hace unos días el Ministerio de Salud (Minsa) decidió adelantar la inmunización de los adultos mayores de 60 años para este mes. De esta manera, ya no serían incluidos en la fase 2, sino en la 1, incluso antes que los miembros de mesa y a la par del personal de la Policía y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a la premier Violeta Bermúdez, para esta vacunación simultánea se usarán las dosis restantes de Sinopharm y las que pronto arribarán de Pfizer y del mecanismo internacional Covax Facility . En tanto, aseguró que durante este mes se continuarán recibiendo semanalmente más dosis de Pfizer hasta completar las 250.000, y otras 800.000 llegarán en abril.

Primer lote. El avión de la empresa KLM llegó al Perú con las primeras vacunas de Pfizer. Es el primer envío de las 250.000 dosis previstas para marzo. Foto: difusión

Empieza en la capital

El viceministro Minaya explicó que se iniciará con la vacunación en Lima porque “acá podemos manejar ese tipo de vacuna por ahora”. Sin embargo, progresivamente se continuará en otras regiones “de acuerdo a la valoración de las características de ese lugar”, información que está siendo proporcionada por diversos ministerios. Y es que la vacuna de Pfizer es distinta a la de Sinopharm, y a todas las que alguna vez fueron aplicadas en el país y el mundo para luchar contras otros males, según el virólogo Juan More. Es, definitivamente, un reto para el país.

Inoculación será un reto

La vacuna de Pfizer, con 94,6% de eficacia, se basa en una tecnología conocida como ARN mensajero. “Recoge la información genética, es decir, una porción que codifica la ‘proteína espiga’ del virus (que son las que usan los anticuerpos para reconocer el virus)”, detalla el virólogo More. Este segmento se procesa y se coloca en nanopartículas lipídicas (un revestimiento de grasa) que ingresará (y se fusionará) con nuestras células. Entonces nuestro cuerpo fabricará la “proteína espiga”, por lo que al ser reconocida se forman anticuerpos contra ella. “Esto no afecta a nuestro ADN”, deja en claro More, para refutar algunas teorías que se pueden leer en las redes sociales.

Al ser una tecnología más complicada, su inoculación también lo es. En primer lugar, estas deben estar refrigeradas a -70° y una vez abiertas se debe aplicar de inmediato, porque una vez descongeladas solo hay opción de refrigerarlas por un máximo de 5 días entre -2 y -8 grados. De lo contrario, ya no servirán . “Aquí la clave es la coordinación y planificación. Si se sabe que cada frasco tiene un promedio de 6 dosis, entonces esas 6 personas deben estar listas para ser vacunadas”, explica More. Es por ello también que se necesitan contar con vacunadores experimentados para no perder dosis al momento de sacarlas de la ampolla. El Minsa aún no ha dado esos detalles. Lo que sí ha señalado es que tiene 15.000 vacunadores especializados, y la sanidad de las FF. AA. otros 10.000 capacitados más.

EsSalud solicita actualización de datos para la vacunación

EsSalud acaba de presentar el aplicativo de actualización de datos para la vacunación de 1 millón 701 mil 39 asegurados, que son mayores de 60 años.

La información que se debe proporcionar por medio de la página apps.essalud.gob.pe/essalud-te-cuida son los nombres completos, DNI, correo electrónico, número de celular y lugar de residencia, lo cual ayudará a contribuir a una mejor organización para la aplicación de la vacuna.

Por otro lado, la premier Violeta Bermúdez señaló que la movilidad de personas ha bajado en general en todo el país en un promedio de 40%.

También mencionó que la pendiente de fallecidos por COVID-19 a nivel nacional tiene una ligera desaceleración. Sin embargo, Lima aún es la zona que tiene el mayor número de decesos.

Al 3 de marzo, el Minsa suma 1 millón 344 mil 969 casos y 47.089 defunciones por COVID-19.

