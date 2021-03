Ventanilla: mujer se salva de morir tras caída de muro sobre su vivienda

Una mujer se salvó de morir luego de que un muro de contención cayera por encima de su vivienda prefabricada, en Ventanilla. El hecho ocurrió este último sábado, 27 de febrero, en el Asentamiento Humano Oasis de Pachacutec.

Según cuenta Consuelo Tirado, salió ilesa del accidente gracias a la lavadora que tenía en su domicilio. Dicho equipo evitó que piedras y escombros del muro cayeran sobre ella. No obstante, han pasado cuatro días desde aquel momento y hasta el momento ninguna autoridad ha acudido a ayudarla.

Según denuncia, ni la dueña del muro de contención, ni la comuna de Ventanilla, ni la Policía se ha apersonado en su casa.

“La que es responsable (la dueña del muro) no se quiere hacer cargo. Casi me he muerto y si me quedaba en mi casa, me moría. Nadie viene a ver. He ido a la comisaría, pero no me dicen nada”, narró la mujer en diálogo con RPP Noticias.

La agraviada también mostró su preocupación porque no tiene donde vivir. Su vivienda de material noble quedó totalmente destruida y sus habitaciones están llenas de escombros.

“No tenemos agua. Si abro la llave, mi casa se inunda y no contamos con dinero. Estamos en una situación difícil y tenemos miedo que siga cayendo”, comentó la mujer. Añadió que duerme con miedo puesto que se escuchan ruidos por debajo de los escombros.

En ese sentido, Consuelo Tirado hace un llamada a la Municipalidad de Ventanilla y a la comisaría del distrito a fin de que la ayuden.