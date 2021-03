COVID-19: hoy llegan 50 mil dosis de Pfizer y hasta mayo 1.2 millones de AstraZeneca

En plena aplicación de la segunda dosis de la vacuna china de Sinopharm al personal de salud de las áreas críticas, hoy llegará el cargamento de un nuevo laboratorio. Se trata de las primeras 50 mil dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer, las cuales permitirán continuar con el proceso de inmunización al personal de primera línea, aseguró ayer el presidente Francisco Sagasti.

La llegada del vuelo de KLM 743 al aeropuerto internacional Jorge Chávez, del Callao, está programado para las 7:05 p.m. Este traerá las primeras dosis de un total de 20 millones pactadas en el contrato directo con este laboratorio para el 2021.

“Todas las semanas seguiremos recibiendo montos similares de esta vacuna. Ahora empieza el proceso de vacunación no solo con una, sino con dos distintas. Estamos en el proceso de diseñar, escalar y ampliar toda la logística necesaria para vacunar a todos los peruanos”, aseguró el mandatario a su salida del Hospital Militar Central, donde recibió la dosis que le faltaba para completar su inmunización contra el Covid-19.

Así, con las próximas dosis que lleguen semanalmente (y se espera que también sean 50 mil) “se pasará a la vacunación de las personas vulnerables de la tercera edad”. Hay que recordar que esta población y aquella con comorbilidades múltiples se incorporará a la fase I y su inmunización será paralela a la de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Las vacunas de este laboratorio requieren una logística más compleja con una cadena de frío de -70 °C , por lo que se estima que su uso se focalizará en zonas urbanas. Al respecto, fuentes cercanas a Pfizer aseguraron que los productos se trasladan en cajas térmicas y serán enviados hasta el lugar que señale el Gobierno.

Ahora bien, estas dosis forman parte de 48 millones que, según el Gobierno, han sido aseguradas hasta fin de año y llegarán de acuerdo a la capacidad productiva de diversas empresas. Este paquete incluye a otras dos millones de Sinopharm, que deberían llegar este mes, aunque la fecha aún es incierta. “En estos momentos estamos en negociaciones finales. Tuvimos cambios en el Minsa y eso generó una ligera demora”, aseguró Sagasti.

AstraZeneca sin registro

Pero también están las del mecanismo Covax Facility, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza de Vacunas GAVI, la cual informó ayer que el Perú recibirá 1.296.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca hasta mayo próximo. Esto forma parte de una lista mayor que incluye 26 millones de vacunas para 18 países de la región en los siguientes tres meses. Este fin de semana se proporcionará los plazos mensuales, en base a la regulación nacional, disponibilidad de suministro y otros requisitos.

A través de Covax, el Perú también recibirá un “envío especial” de 117 mil dosis de Pfizer, como ya lo informó La República. No obstante, al igual que Bolivia y El Salvador “debe finalizar los requerimientos administrativos, legales y reglamentarios para avanzar en el proceso”.

Sin embargo, mientras que Pfizer ya cuenta con un registro sanitario condicional y Sinopharm con una autorización excepcional para la llegada del primer millón de dosis otorgada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la vacuna de AstraZeneca carece de esta certificación para su importación y uso en el Perú. Fuentes del Minsa, además, indicaron que ni el laboratorio ni un representante legal han presentado alguna solicitud.

La jefa de la Digemid, Carmen Ponce, informó que, a la fecha, cuentan con el envío de información preliminar (no solicitud) de la farmacéutica Janssen (J&J) y de la vacuna Sputnik V (Rusia).

Negociación con Gamaleya

En relación a esta última, y el supuesto interés de la Asociación de Transporte Interprovincial por adquirir 100 mil dosis, el presidente Sagasti subrayó que el laboratorio Gamaleya no ha pedido un registro formal para su uso en el Perú, por lo que no puede emplearse para la inmunización.

Agregó que es el único que no vende directamente a los Estados, sino lo hace a través del Fondo Ruso de Inversión Directo (RDIF, por sus siglas en inglés). “En el caso de la vacuna rusa no negociamos con un agente, sino con quien tiene los derechos exclusivos (RDIF). Esperamos que al pasar todas las etapas y registrar la vacuna, no sea 100 mil las dosis que compremos. El Gobierno adquirirá cantidades mayores que servirán a todos los peruanos, y no solo a un puñado”.

Hay que recordar que el 12 de febrero pasado, la embajada rusa en el Perú informó que el RDIF está autorizado a llevar a cabo las negociaciones respectivas a nivel del Estado central, así como gobiernos locales y empresas privadas. No obstante, en el Perú “actualmente trabaja solamente con los organismos autorizados del Gobierno central en el país”.

Primera dosis va en 300 mil, pero aún hay desfase

Como lo informó La República, ayer arrancó la inoculación de la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm al personal de las áreas críticas en hospitales como Dos de Mayo, San Bartolomé y el del Niño de Breña. Esto, sin embargo, generó largas colas en los nosocomios.

Para hoy el proceso continuará en los hospitales Santa Rosa, Arzobispo Loayza, entre otros.

Más de 300 mil trabajadores han recibido la primera dosis, según el vacunómetro. Sin embargo, el Ejecutivo ha reconocido un desfase en las cifras.

Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, recibió la primera dosis de la vacuna. Argumentó que lo hizo “luego de todo su personal”.

La Contraloría Regional de Arequipa ha detectado inconsistencias en los padrones del Minsa.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.