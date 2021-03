Antonio Pratto: “No creo que se pueda dar la importación por el tema de la oferta”

Desde hace semanas, políticos y empresarios discuten sobre la posibilidad de que el sector privado importe vacunas contra el Covid-19. El Gobierno ha explicado que por el momento esto no es conveniente ni necesario, y en esta entrevista Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, ahonda en el tema.

Se ha generado un debate sobre la posibilidad de que el sector privado importe vacunas, ¿en caso de que sea posible, estarían dispuestos a asumir las responsabilidades que hoy asume el Estado?

Yo creo que el sector privado no lo ha analizado bien. Para importar vacunas tiene que ser una droguería, no puede importar cualquiera. Un gremio no puede importarla. Se tendría que acordar con alguna droguería porque hay que garantizar la calidad del producto, la cadena de frío, el transporte desde que sale de la fábrica hasta llegar al aeropuerto , en dónde se va a almacenar y las cláusulas de garantía. Me imagino que el privado (se haría cargo). Eso habría que analizarlo.

¿Hay alguna farmacéutica que haya mostrado interés en importar vacunas?

No conozco exactamente si hay alguna específica, pero en general creo que, si el Gobierno tuviera la intención de autorizar a los privados, son estos los que intentarían negociar con los laboratorios y verían ellos mismos si son escuchados o no. No va a interferir con las negociaciones (del Estado). El objetivo para terminar con la pandemia es vacunar a la mayor cantidad posible. Por lo pronto, no creo que puedan tener eso.

En caso de que importen vacunas para los trabajadores de las empresas, como se ha oído mucho, ¿no se estaría incumpliendo con la equidad? Pues en su mayoría son personas menores de 60 años que realizan labor presencial y ellos no son los más vulnerables.

Yo creo que dentro de los trabajadores hay personas vulnerables también. Yo no oí las declaraciones de (Miguel Ciccia), pero han dicho que van a vacunar a choferes. Esa es una buena idea.

¿No es una actitud más bien irresponsable que haya hecho eso cuando la vacuna rusa no ha sido aprobada en nuestro país?

Definitivamente. Hay que hacer las cosas de acuerdo a ley. Un producto no se puede importar si no hay registro sanitario. Si él ha negociado con el fondo estatal de inversión de riesgo de Rusia, entonces primero debe pedir que registren (la vacuna), sino no se podrá importar. Eso no debería tomar mucho tiempo con la nueva ley.

El ministro Óscar Ugarte ha dicho que si bien no hay impedimento para la importación, lo que deben hacer es inscribirse y que se respeten las prioridades. ¿Están dispuestos a hacerlo?

Creo que sí. El sector privado ha dado muestras de apoyar al Estado en el tema de la pandemia. Empezando porque el primer lote de vacunas fue traído por privados. Hoy hay dos líneas aéreas y compañías de transporte terrestre llevando vacunas a lo largo y ancho del país totalmente gratuito. Creo que si ha dado esas muestras, entonces sabrá respetar las prioridades y compromisos que pueden hacerse con el Estado.

Si pudieran importar las vacunas, ¿habría límite en los precios? Hemos visto lo sucedido con las pruebas el año pasado y el tema de las camas UCI.