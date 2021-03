Ana Estrada: “Soy libre, mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir”

La psicóloga Ana Estrada manifestó su conformidad tras conocerse que las procuradurías de EsSalud y de los ministerios de Salud y Justicia se abstendrán de apelar al fallo que le dio la razón para que acceda a la eutanasia.

“Soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir. Hoy lo he conseguido gracias a las personas que difundieron mi voz: aquellas que se tomaron el tiempo para leerme y comprender desde enero de 2019″, escribió la también activista en su cuenta de Twitter.

Pese al anuncio de las mencionadas procuradurías, Estrada aseguró que aún falta una instancia para que la orden judicial a su favor sea inapelable . Luego de ello, podrá decidir sobre su muerte sin que haya ninguna implicancia legal en contra de los médicos que participen en el procedimiento.

La psicóloga aprovechó para agradecer a Walter Gutiérrez y Percy Castillo, de la Defensoría del Pueblo, y a la abogada Josefina Miró Quesada Gayoso, quienes la acompañaron en el proceso legal. Asimismo, se mostró agradecida con la prensa que abordó su caso.

“Soy libre. He luchado por recuperar mi tiempo y decisiones sobre mi vida y mi cuerpo. Hoy me han concedido el derecho a elegir cuándo morir. Los que no entienden esto jamás lo entenderán y no querrán entender”, añadió.